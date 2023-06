Les indicateurs de risque climatique physique permettent aux investisseurs d'évaluer l'impact financier des risques climatiques directs et indirects auxquels les sociétés en portefeuille sont confrontées.

PARIS, le 22 juin 2023 /CNW/ - Morningstar Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de notations et de données ESG, annonce des améliorations de son produit Physical Climate Risk Metrics (PCRM), et notamment l'ajout de deux nouveaux rapports qui offrent une vision approfondie de l'exposition, des pertes et de la résilience financière des entreprises face aux risques physiques liés au changement climatique. De nouveaux indicateurs de risque indirect ont été ajoutés à ces rapports pour mieux répondre aux recommandations du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat - TCFD) en ce qui concerne la divulgation du risque physique, direct comme indirect, et la fourniture d'informations sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise.

Au sein des solutions proposées aux investisseurs par Morningstar Sustainalytics autour du climat, l'ensemble de données complet Physical Climate Risk Metrics, PCRM, offre une visibilité sur les impacts financiers des risques climatiques physiques, en tenant compte du chiffre d'affaires, de la valeur des actifs physiques et des flux de trésorerie d'exploitation d'une entreprise. Dans un scénario « la maison brûle » où les politiques climatiques sont insuffisantes pour stopper le réchauffement, entraînant un changement climatique irréversible, les entreprises ayant une exposition moyenne au risque climatique physique, appartenant à l'univers Physical Climate Risk Metrics, pourront perdre l'équivalent de 0,45 $ pour chaque dollar de trésorerie d'exploitation généré d'ici 2050 en raison des conséquences physiques du réchauffement climatique.

« Avec l'adoption croissante de réglementations liées au climat pour accélérer la décarbonation au niveau mondial, et compte tenu du délai limité dont nous disposons pour atténuer les effets du réchauffement climatique, les investisseurs ont besoin de données et d'informations pour comprendre leur exposition aux risques financiers découlant des événements climatiques de plus en plus fréquents et dévastateurs », explique Azadeh Sabour, Vice-président senior des Solutions climatiques chez Morningstar Sustainalytics. « En combinant les informations apportées sur les trajectoires de neutralité carbone par notre nouveau service d'évaluation des risques de transition vers une économie bas carbone dénommé Low Carbone Transition Ratings avec les données relatives aux actifs physiques de nos Physical Climate Risk Metrics, nous offrons aux investisseurs un ensemble de solutions climatiques alignées avec les recommandations du TCFD. »

A propos des Physical Climate Risk Metrics de Morningstar Sustainalytics

PCRM est une évaluation ascendante des effets néfastes des risques physiques liés au changement climatique y compris des tempêtes, orages, incendies de forêt, inondations, etc. Les données communiquées peuvent aider les investisseurs à s'aligner sur les recommandations du TCFD et offrent une plus grande transparence sur les pertes financières prévues d'une entreprise d'ici 2050. Développés en collaboration avec XDI (Cross Dependency Initiative), leader récompensé de l'analyse des risques climatiques physiques, ces indicateurs couvrent plus de 12 000 entreprises, 12 millions d'actifs, 135 secteurs et 235 pays.

Pour collecter et analyser de grandes quantités de données concernant les actifs et le climat, il est nécessaire de disposer de vastes ressources technologiques, généralement inaccessibles à de nombreux investisseurs. De plus, historiquement, la disponibilité de données concernant les actifs permettant de définir une exposition s'est avérée limitée. Avec le produit PCRM, les investisseurs peuvent quantifier les risques climatiques physiques auxquels sont confrontées les sociétés présentes dans leurs portefeuilles et avoir accès à plusieurs niveaux d'analyse, notamment les risques spécifiques, par pays, le préjudice estimé pour les actifs, les pertes de revenus anticipées, les séries chronologiques et scénarios climatiques.

Le produit Physical Climate Risk Metrics de Morningstar Sustainalytics est actuellement disponible sous la forme d'un ensemble de cinq rapports proposés dans le cadre de ses Services Données. Des rapports au niveau des entreprises seront disponibles via son portail client en ligne, Global Access, au cours de l'année. Pour en savoir plus sur le produit Physical Climate Risk Metrics de Morningstar Sustainalytics et sa suite complète de Solutions climatiques, cliquez ici.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations reposent sur nos anticipations actuelles d'événements futurs ou de performances financières futures. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de questions présentant un certain degré d'incertitude et contiennent souvent des mots tels que « peut », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévoir », « rechercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer ». Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus et des incertitudes, il est donc possible que les événements dont nous discutons ne se produisent pas ou soient considérablement différents de ce que nous anticipons. Pour nous, ces risques et incertitudes peuvent prendre la forme d'une absence d'innovation dans nos offres de produits et services ou d'une mauvaise anticipation de l'évolution des besoins de nos clients. Une description complète de ces risques et incertitudes est disponible dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris notre dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K. Si l'un quelconque de ces risques et incertitudes se matérialisait, nos réels résultats futurs et autres événements futurs pourraient différer considérablement de nos attentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.

À propos de Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics est une société leader en matière de données, de recherche et de notations ESG qui soutient les investisseurs du monde entier dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'investissement responsable. Depuis plus de 30 ans, la société est au premier plan du développement de solutions innovantes et de haute qualité pour répondre à l'évolution des besoins des investisseurs mondiaux. Aujourd'hui, Morningstar Sustainalytics travaille avec des centaines de gestionnaires d'actifs et de fonds de pension parmi les plus importants au monde, qui intègrent des informations et des évaluations ESG dans leurs processus d'investissement. La société travaille également avec des centaines d'entreprises et leurs intermédiaires financiers pour les aider à prendre en compte la durabilité dans leurs politiques, leurs pratiques et leurs projets d'investissement. Avec 17 bureaux dans le monde, Morningstar Sustainalytics compte plus de 1 800 employés, dont plus de 850 analystes dotés de compétences multidisciplinaires et variées dans plus de 40 groupes industriels. Pour plus d'informations, visitez le site www.sustainalytics.com.

Morningstar Sustainalytics produit diverses notations, évaluations et mesures qui incluent des hypothèses d'événements futurs, qui peuvent ou non se produire ou différer de manière significative de ce qui a été supposé. Ces notations, évaluations et mesures sont des déclarations d'opinion, sujettes à changement, ne doivent pas être considérées comme des garanties et ne doivent pas être utilisées comme seule base pour des décisions d'investissement. Morningstar Sustainalytics ne fournit pas de conseils d'investissement ou toute autre forme de conseils (financiers) et rien dans ce communiqué de presse ne constitue de tels conseils.

