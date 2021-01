CHICAGO, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme de Suivi du marché Morningstar, application en ligne de nouvelles et d'informations sur le marché en temps réel conçue pour fournir aux conseillers et aux négociateurs et analystes boursiers la trousse d'informations personnalisée dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières solides, dans l'intérêt des investisseurs.

« Les firmes de conseils financiers sont en butte au besoin croissant de pouvoir évaluer des événements qui s'inscrivent dans le temps comme les fusions et acquisitions, les fractionnements d'actions, les transactions de titres et les dernières réglementations issues des gouvernements et des autorités, de même que les données de recherche et d'évaluation afin de se faire une idée claire et complète de la situation », dit Scott Burns, chef des produits de placement pour particuliers à Morningstar. « En donnant aux conseillers financiers les moyens de se procurer des informations en temps réel, en mettant à leur disposition les recherches et les données de Morningstar et en les intégrant directement à leurs tâches quotidiennes, l'investisseur final peut jouir de cette transparence et comprendre la manière dont les événements du marché pourraient impacter leur portefeuille et leurs intérêts en matière de placements à courte et longue échéances. »

Suivi du marché Morningstar est une plateforme en ligne extrêmement souple qui peut être intégrée directement au Laboratoire Morningstar Advisor ou utilisée sous licence comme plateforme séparée ou comme flux de données, ou pour choisir les composantes d'une interface de programmation d'application (IPA). Non seulement cette plateforme donne la capacité d'accéder aux données du marché mondial en temps réel tout en fournissant les données exclusives de Morningstar et des travaux de recherche indépendants, mais elle le fait à une fraction des tarifs d'un outil de suivi traditionnel, dans une configuration facilement maniable par les conseillers. Outre des tableaux de bord de clients permettant de gérer les tâches quotidiennes, cette plateforme présente plus de 40 composantes configurables permettant aux gestionnaires de patrimoine de suivre les changements afférents au marché et leur impact sur les actions, les fonds communs, les FNB, les fonds à capital fixe, les marchés des changes, les options, les actions privilégiées, les indices, les marchandises et les placements à revenu fixe.

De plus, tous les utilisateurs de Suivi du marché Morningstar pourront accéder à des mises à jour sur le vif des nouvelles en provenance de Dow Jones Newswires, ainsi qu'à un contenu choisi du Wall Street Journal, de Barron's et de MarketWatch. Ce contenu, qui s'inscrit dans le Dow Jones Wealth News Service, donne aux gestionnaires de patrimoine les informations et le contexte dont ils ont besoin pour permettre aux investisseurs de comprendre rapidement quelles sont les incidences des événements boursiers sur leur situation financière.

« Nous sommes fiers d'être une source de vérité pour les décideurs de la communauté financière mondiale en lui donnant les toutes dernières nouvelles, données et analyses dont elle a besoin pour réagir rapidement aux développements du marché », dit William Ashworth, directeur général, partenariats mondiaux, auprès de la division de l'information et des services commerciaux de Dow Jones. « Nous sommes ravis de travailler avec Morningstar pour offrir notre très fiable contenu sous licence au sein de la plateforme de Suivi du marché, et d'aider ainsi les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine à rationaliser l'incertitude du marché, conseiller leurs clients, et renforcer les relations en temps réel. »

La plateforme de Suivi du marché Morningstar peut être utilisée sous licence par le truchement du Laboratoire Morningstar Advisor, comme plateforme séparée ou comme flux de données, ou pour choisir les composantes d'une IPA. Des éléments de cette plateforme seront offerts aux utilisateurs de Morningstar Direct dans l'année qui vient. Pour obtenir des informations complémentaires sur la plateforme de Suivi du marché Morningstar, cliquez ici .

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 215 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2020. La société est implantée dans 29 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company . Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

