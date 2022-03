TORONTO, le 16 mars 2022 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui le déploiement de son module Diligence requise auprès des firmes canadiennes de gestion de patrimoine, dans le cadre du Laboratoire Morningstar Advisor (AWS). Ce module permettra aux conseillers de répondre au principe « Connaissez votre produit » (CVP) des Réformes orientées client (ROC).

Le Laboratoire Morningstar Advisor est une plateforme de planification des placements en ligne renfermant des capacités de recherche, d'analyse de portefeuille, de planification des objectifs, de présentation de ventes dont l'utilisation est généralisée dans l'espace canadien de la gestion de patrimoine. Le module Diligence requise est une fonction ajoutée à AWS qui produit un flux de tâches simple et guidé permettant aux conseillers de se plier aux exigences réglementaires de connaissance du produit en évaluant une série acceptable d'alternatives parmi la gamme de produits approuvés d'une firme. Le module Diligence requise, mis au point en consultation avec les parties prenantes de ce secteur, est centré sur un flux de tâches rationalisé utilisant les données et analyses de Morningstar sur l'industrie.

Morningstar a déployé cette solution auprès de nombreuses grandes institutions financières canadiennes, notamment BMO Nesbitt Burns et BMO Gestion privée, Placements Manuvie et Sun Life.

« Il y a une divergence naturelle entre le besoin qu'ont les conseiller de se concentrer sur un service à la clientèle efficace et la tenue de registres requise par la réglementation en vigueur. Nous pensons que notre solution comble cet écart en permettant un flux de tâches intuitif et harmonieux dont l'effet n'est pas seulement de répondre à certaines exigences du principe CVP, mais aussi d'aider les conseillers à faire des recommandations mieux informées aux investisseurs. Nous sommes très heureux que les firmes canadiennes de gestion de patrimoine aient recours à cette solution », dit Scott Mackenzie, président-directeur général de Morningstar Canada.

L'élément CVP des réformes orientées client fait obligation aux conseillers de documenter qu'ils ont bien tenu compte du risque, de la structure, de la liquidité d'un placement et de l'impact de ses coûts dans le temps lorsqu'une recommandation est faite à un client. Le thème dominant de ce processus est l'obligation dans laquelle se trouvent les conseillers de montrer qu'ils ont fait les recommandations qui conviennent dans le souci premier de l'intérêt du client, et cela demande entre autres une comparaison documentée d'alternatives raisonnables. De par cette considération, il incombe aux conseillers de pouvoir passer rapidement en revue le catalogue de produits d'une firme pour identifier ceux qu'ils jugent comparables, ce qui peut être une tâche ardue compte tenu tout simplement du volume d'options de placement disponibles.

Le module Diligence requise aide à résoudre cette question en offrant une solution modulable et efficiente intégrée aux flux de tâches existants et permet l'entreposage sûr de la documentation et des métadonnées afférentes au sein des systèmes de conformité d'une firme.

« Le module de Morningstar réussit à répondre à cette exigence de façon rationalisée, et permet à nos clients de garder dans leurs registres des preuves que le travail d'analyse a bien été effectué. De plus, nous sommes heureux d'avoir pu intégrer ce module au Laboratoire Morningstar Advisor, une plateforme normative de l'industrie destinée aux conseillers qui permet une intervention rapide », dit Alan Moorhouse, chef des solutions produits et clients à Morningstar Canada.

