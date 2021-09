TORONTO, le 21septembre 2021 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui le lancement du Module Diligence requise Morningstar, qui donne aux conseillers les moyens d'évaluer et de documenter un éventail d'alternatives adéquat avant de recommander un placement. Cela répond à une composante essentielle de l'obligation de connaître son produit (« Connaissez votre produit ») qui s'inscrit dans les changements de la réglementation canadienne appelés globalement Réformes orientées client (ROC).

« Au cœur des ROC se trouve l'engagement renouvelé d'aligner les stratégies de placement sur les besoins de l'investisseur et leur profil de risque », dit Ian Tam, directeur de la recherche sur les placements à Morningstar Canada. « Ce qui nous enthousiasme le plus sur le Module Diligence requise de Morningstar est qu'il donne vie à cet engagement en fournissant aux conseillers un flux de tâches simplifié leur permettant d'examiner facilement un éventail d'alternatives adéquat pour chaque recommandation. »

Une enquête menée par Morningstar au T2 auprès de I'industrie a révélé des incertitudes sur l'état de préparation des firmes et des conseillers, et sur leur capacité à répondre de la manière qui convient à cette exigence réglementaire. Parmi un échantillon représentatif de 110 conseillers financiers, 64 % ont indiqué qu'ils étaient « tout seuls », sans soutien de leur siège social, à naviguer l'obligation d'un éventail d'alternatives adéquat. Pourtant, 36 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ne comprenaient que « peu » ou « pas du tout » les Réformes orientées client. Cela pourrait conduire à des difficultés importantes pour les équipes des sièges sociaux soucieuses de fournir aux conseillers une préparation suffisante avant la date d'entrée en vigueur du règlement. Ce manque de confiance se reflète aussi chez les 64 sièges sociaux qui ont répondu à l'enquête, dont seuls 39 % croyaient que leur firme était préparée à aider les conseillers à « instituer un processus simple, normalisé et vérifiable pour trouver un éventail d'alternatives adéquat. »

À cet effet, une solution automatisée comme le Module Diligence requise Morningstar, qui inscrit les exigences réglementaires fondamentales dans les opérations quotidiennes des conseillers, renforcerait la confiance des sièges sociaux des firmes comme de leurs conseillers. « Les firmes qui pourront aisément inscrire les exigences des ROC dans leurs opérations auront plus de chances de créer des processus de conformité clairs et durables tout en minimisant l'impact sur leurs conseillers », dit Alan Moorhouse, chef des solutions produit et client à Morningstar.

Les fonctionnalités essentielles du Module Diligence requise Morningstar sont les suivantes :

La capacité de filtrer une gamme de produits pour obtenir un éventail d'alternatives adéquat : un flux de tâches intuitif permettant aux conseillers d'éliminer, de comparer et de sélectionner rapidement des produits dans une gamme approuvée par la firme. Ce module facilite une évaluation des recommandations selon les données disponibles de rendement, de risque et de frais, en plus d'intégrer les cotes exclusives de Morningstar reconnues par l'industrie.

: un flux de tâches intuitif permettant aux conseillers d'éliminer, de comparer et de sélectionner rapidement des produits dans une gamme approuvée par la firme. Ce module facilite une évaluation des recommandations selon les données disponibles de rendement, de risque et de frais, en plus d'intégrer les cotes exclusives de Morningstar reconnues par l'industrie. La sélection de placements appropriés : Ce module institue au niveau de la firme tout entière un processus normalisé permettant aux conseillers de prouver qu'ils ont passé en revue un éventail d'alternatives adéquat au moment de construire des propositions de placement. La piste de vérification intégrée permet de montrer qu'ils ont respecté des éléments essentiels de leur obligation de proposer des placements adéquats.

Le Module Diligence requise est un ajout aux capacités de recherche existantes de Morningstar, et il peut être aisément activé pour les firmes qui utilisent le Laboratoire Morningstar Advisor sous licence. Il est aussi offert aux firmes de gestion de patrimoine et leurs conseillers qui ne sont pas actuellement licenciés pour utiliser le produit. Le module est applicable aux fonds communs, aux fonds négociés en bourse et aux données sur les actions, et des types de placement supplémentaires sont envisagés pour des lancements ultérieurs.

« Le Module Diligence requise a été conçu avec la souplesse suffisante pour permettre aux firmes de s'assurer que leurs conseillers puissent comparer les attributs des placements considérés les plus importants pour les investisseurs, et aussi pour soutenir les obligations d'adéquation inscrites dans les Réformes orientées client, dit M. Moorhouse. Morningstar a conçu une solution pour les sociétés de gestion de patrimoine qui incorporent les principes de diligence requise utilisés dans la création de leur gamme de produits tout en proposant un flux de tâches qui a un impact minimal sur la charge de travail quotidienne de leurs conseillers. »

Pour toutes informations complémentaires sur le Module Diligence requise, veuillez visiter https://www.morningstar.com/try/client-focused-reforms.

[1] Les informations fournies dans ce document se fondent sur une étude menée dans l'industrie en avril-mai 2021 auprès des conseillers financiers et professionnels des sièges sociaux de compagnies canadiennes impliqués dans l'observation des Réformes orientées client ou leur intégration à leurs opérations. Globalement, 142 conseillers et 64 professionnels interrogées dans les sièges sociaux ont rempli en totalité ou en partie cette enquête, qui brosse un portrait plus fidèle de l'état de préparation de l'industrie à la mise en vigueur de ces changements règlementaires. On peut trouver davantage d'informations sur cette enquête ici .

