MorningBlues lance SonicGlass A1 : un transducteur acoustique transparent, des visuels lyriques en temps réel et des vidéos musicales générées par l'IA pour une expérience audio immersive à domicile

Enceinte lyrique redéfinie grâce à une conception acoustique à double transparence révolutionnaire, le nouvel appareil allie harmonieusement une qualité sonore supérieure à une esthétique spatiale moderne.

SAN DIEGO, 18 juin 2026 /CNW/ - MorningBlues annonce aujourd'hui le lancement sur Kickstarter du SonicGlass A1, un haut-parleur lyrique révolutionnaire à double transparence. Dotée d'un transducteur acoustique transparent conçu avec une précision élevée, l'A1 fusionne l'ingénierie acoustique axée sur la performance et la visualisation lyrique dynamique, ce qui prouve que la conception spatiale saisissante et la qualité sonore de qualité supérieure peuvent coexister de façon harmonieuse.

Enceinte transparente SonicGlass de MorningBlues

Design industriel à double transparence

Au cœur du SonicGlass A1 se trouve une structure de haut-parleurs transparente révolutionnaire. En associant un boîtier en verre cristallin à un transducteur acoustique transparent, le dispositif est le pionnier d'une esthétique « double transparence » qui expose avec audace l'ingénierie acoustique généralement cachée à l'intérieur des haut-parleurs traditionnels.

En fusionnant parfaitement la technologie futuriste et le design intérieur moderne, le SonicGlass A1 redessine l'équipement audio, le transformant d'un matériel purement fonctionnel en un élément spatial fascinant conçu pour être admiré et expérimenté.

Visualisation lyrique en temps réel

Le SonicGlass A1 redéfinit le haut-parleur lyrique en prouvant qu'en plus d'être entendue, la musique peut aussi être vue. Il propose des affichages lyriques en temps réel avec des effets visuels dynamiques qui se synchronisent parfaitement avec le rythme. Au-delà du texte statique, le système adapte automatiquement ses visuels en fonction des différents genres musicaux. En faisant des paroles l'élément visuel principal, l'A1 offre une expérience bisensorielle très attrayante qui plonge complètement les utilisateurs dans le son et la vue.

Ingénierie acoustique de précision

Au-delà de son apparence saisissante, le SonicGlass A1 est conçu pour la performance acoustique. Son transducteur en verre transparent est fabriqué avec un diaphragme en verre Schott haute précision, une architecture acoustique haute rigidité et un puissant système magnétique en néodyme, offrant une clarté exceptionnelle, une distorsion réduite et une expérience d'écoute aussi raffinée que son design.

Fonctionnalités cinématiques fondées sur l'IA

MorningBlues ne se contente pas d'ajouter l'IA comme un mot à la mode, elle l'utilise pour donner à la musique un scénario visuel et émotionnel. Le SonicGlass A1 génère automatiquement des vidéos de musique cinématiques qui correspondent exactement au style et à l'émotion écouté. Jumelée à une application compagnon visuellement riche, l'expérience logicielle semble tout aussi raffinée que le matériel. La plateforme est également conçue pour durer, avec des mises à jour promettant de déployer des fonctionnalités futures, comme une radio IA.

À propos de MorningBlues

MorningBlues fait voler en éclats les frontières entre le son et la vision pour créer des installations audiovisuelles innovantes. La marque réimagine la façon dont la musique est vécue, transformant l'écoute quotidienne en une expression multisensorielle de l'art et de la technologie.

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SOURCE MorningBlues