Morneau Shepell souscrit des contrats de rente sans rachat des engagements pour Hamilton Works de Stelco

TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Le 9 juillet 2019, Morneau Shepell ltée, en sa qualité d'administrateur du régime de retraite, a souscrit plusieurs contrats de rente sans rachat des engagements pour le Stelco Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works (le « régime »), afin de garantir les prestations de tous les participants.

Ces transactions complexes visaient notamment à préserver la santé financière du régime, à assurer un traitement équitable pour tous les participants et à maximiser la protection des prestations par Assuris.

« Nous sommes très heureux de ce dénouement, à la suite de notre nomination à titre d'administrateur du Stelco Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, a déclaré Al Kiel, premier vice-président, Solutions retraite, Morneau Shepell. Notre approche de gestion des risques dans le cadre de mandats complexes qui nous ont été confiés à la suite de restructurations témoigne de notre vaste expérience dans ce domaine et de notre collaboration positive avec tous les intervenants du régime. »

Quatre compagnies d'assurance canadiennes réputées détenant une cote élevée ont participé à ces transactions, évaluées à 885 millions de dollars : la Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, BMO Assurance et La Compagnie d'assurance générale Co‑operators. Ces transactions touchent 2 725 retraités, bénéficiaires, participants ayant des droits acquis différés et participants actifs ou suspendus. Le choix des assureurs a été le fruit d'un rigoureux processus de sélection et de diligence raisonnable. Les équipes responsables du transfert des risques liés aux régimes de retraite et de la réglementation en matière de régimes de retraite de Morneau Shepell ont travaillé étroitement pour conclure ces transactions.

Comme l'a affirmé Benoît Labrosse, vice-président, Gestion d'actif et des risques, Morneau Shepell, « notre équipe a restructuré notre processus de transfert des risques liés aux régimes de retraite et a collaboré avec les assureurs et les réassureurs, ce qui a été un élément de différenciation dans ces transactions. Au cours des dernières années, le marché canadien de transfert des risques liés aux régimes de retraite a évolué pour permettre à nos clients de profiter de transactions plus importantes et plus complexes. »

À propos de Morneau Shepell

