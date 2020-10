Les caisses de retraite profitent du rebond des marchés au troisième trimestre.

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell (TSX : MSI) a publié les résultats de son Univers de performance des fonds communs des gestionnaires de caisses de retraite pour le troisième trimestre de 2020.

Selon l'étude, les gestionnaires de fonds communs diversifiés ont enregistré un rendement médian avant frais de gestion de 4,4 pour cent pour le troisième trimestre de 2020 et de 2,6 pour cent depuis le début de l'année.

« Le rebond des marchés boursiers s'est poursuivi au troisième trimestre, la plupart des indices de marché affichant des rendements positifs. L'indice des marchés mondiaux MSCI Monde a affiché un rendement de 5,9 pour cent au troisième trimestre. Au cours de ce même trimestre, le marché obligataire a obtenu un rendement de 0,4 pour cent, l'indice des actions canadiennes S&P/TSX composé a obtenu un rendement de 4,7 pour cent et l'indice S&P 500 d'actions américaines a obtenu un rendement de 8,9 pour cent (en dollars américains); le rendement en dollars canadiens était de 6,6 pour cent. L'indice des marchés émergents a obtenu un rendement de 7,6 pour cent (en dollars canadiens) », mentionne Jean Bergeron, associé du Groupe de services-conseils en gestion d'actif et des risques chez Morneau Shepell.

« Les bons rendements obtenus au troisième trimestre ont permis aux caisses de retraite d'améliorer leur situation financière. Cependant, la situation financière des caisses reste moins bonne qu'elle ne l'était en début d'année en raison de la baisse importante des taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt a fait en sorte que le passif de solvabilité s'est accru de façon importante depuis le début de l'année. Nous estimons que le ratio de solvabilité d'une caisse de retraite moyenne a diminué d'environ 1,0 pour cent à 5,0 pour cent depuis le début de l'année », ajoute monsieur Bergeron.

Au cours du troisième trimestre de 2020, les gestionnaires de fonds communs diversifiés ont produit, en moyenne, un rendement supérieur à celui du portefeuille de référence. En effet, le rendement médian des gestionnaires (4,4 pour cent) a été supérieur de 1,4 pour cent au rendement du portefeuille de référence (avec une répartition de 55 pour cent en actions et de 45 pour cent en titres à revenu fixe) utilisé par plusieurs caisses de retraite.

Obligations canadiennes

Les gestionnaires d'obligations (mandat Univers) ont obtenu un rendement médian de 0,9 pour cent pour le troisième trimestre de 2020, soit un rendement supérieur de 0,5 pour cent à celui de l'indice de référence.

Au cours du troisième trimestre de 2020, les indices d'obligations à court, moyen et long terme ont obtenu des rendements de 0,7 pour cent, 1,1 pour cent et -0,3 pour cent respectivement. L'indice d'obligations à rendement élevé a affiché un rendement de 4,6 pour cent, alors que celui des obligations à rendement réel a été de 4,4 pour cent.

Actions canadiennes

Au cours du troisième trimestre de 2020, les gestionnaires d'actions canadiennes ont produit un rendement médian de 5,9 pour cent, soit 1,2 pour cent supérieur à celui de l'indice S&P/TSX, qui s'établit à 4,7 pour cent.

Pour la même période, l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX a gagné 6,6 pour cent, l'indice complémentaire S&P/TSX pour les titres à moyenne capitalisation a enregistré une hausse de 6,1 pour cent et l'indice S&P/TSX 60, qui correspond aux titres à grande capitalisation, a affiché un rendement de 4,4 pour cent.

Actions étrangères

Les rendements médians des gestionnaires de fonds d'actions étrangères ainsi que les rendements des principaux indices pour le troisième trimestre de 2020 sont les suivants :

6,6 pour cent pour les actions américaines contre 6,6 pour cent pour l'indice S&P 500 ($ CA);

4,9 pour cent pour les actions internationales contre 2,8 pour cent pour l'indice MSCI EAEO ($ CA);

5,3 pour cent pour les actions mondiales contre 5,9 pour cent pour l'indice MSCI Monde ($ CA);

8,4 pour cent pour les actions des marchés émergents contre 7,6 pour cent pour l'indice MSCI marchés émergents ($ CA).

Placements non traditionnels

L'indice Dow Jones Crédit Suisse des fonds de couverture (anciennement CSFB/Tremont des fonds de couverture) (hedge funds) a généré un rendement de 1,2 pour cent ($ CA) au cours du troisième trimestre de 2020.

L'Univers de performance des fonds communs des gestionnaires de caisses de retraite regroupe environ 308 fonds communs gérés par près de 47 sociétés de gestion de placements.

Les résultats de notre étude proviennent des rendements fournis par des gestionnaires d'envergure, tant des cabinets de gestion indépendants que des compagnies d'assurance, des fiducies et des institutions financières. Les rendements sont calculés avant déduction des honoraires de gestion.

Les résultats trimestriels de l'Univers de performance sont produits par le Groupe de services-conseils en gestion d'actif et des risques de Morneau Shepell. Cette équipe offre des services-conseils indépendants sur tous les aspects de la gestion de l'actif et du passif des caisses de retraite, des fondations et d'autres entités.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour plus de renseignements sur la société, visitez notre site Web morneaushepell.com.

Sommaire Rendement pour les périodes se terminant le 30 septembre 2020

(Moyennes annualisées, au-delà d'un an) Fonds diversifiés





















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

7,75 21,42 9,43 12,84 9,61 9,44 9,30 9,46

1er quartile

4,96 16,58 6,00 8,90 8,18 7,62 7,16 7,66

Médiane

4,38 15,33 2,62 5,81 5,62 5,99 6,29 6,78

3e quartile

3,69 14,21 0,47 3,66 3,49 4,31 5,05 6,11

95e centile

2,73 10,95 -4,21 -2,16 0,87 2,55 3,78 4,96

Référence*

2,99 15,56 5,01 7,25 8,08 7,53 6,66 7,49

Référence**

3,26 16,22 4,56 7,11 7,82 7,48 6,82 7,64























* 45 % en titre de dette, 55 % en actions

** 40 % en titre de dette, 60 % en actions

Rendements composés trimestriellement Marché monétaire





















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

0,88 3,60 5,09 5,39 4,77 3,57 2,68 2,60

1er quartile

0,16 0,48 0,91 1,38 1,72 1,68 1,50 1,41

Médiane

0,12 0,39 0,86 1,33 1,68 1,65 1,48 1,35

3e quartile

0,10 0,32 0,76 1,25 1,63 1,57 1,41 1,29

95e centile

0,04 0,22 0,51 0,99 1,43 1,45 1,30 1,20 Obligations canadiennes



















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

3,38 13,83 11,43 9,85 13,28 10,05 6,18 7,23

1er quartile

1,41 10,21 9,49 8,60 9,29 6,93 4,68 5,18

Médiane

0,98 8,30 8,60 7,96 8,87 6,49 4,27 4,81

3e quartile

0,67 7,00 7,52 7,19 8,22 6,14 4,05 4,56

95e centile

-0,13 5,49 1,73 3,16 4,97 3,82 3,14 3,06 Obligations canadiennes (mandat Univers)















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

1,71 9,30 9,95 8,93 9,35 7,06 4,64 5,27

1er quartile

1,12 8,24 9,11 8,42 9,10 6,61 4,36 4,86

Médiane

0,85 7,31 8,62 7,91 8,86 6,49 4,19 4,67

3e quartile

0,67 6,79 8,06 7,27 8,52 6,26 4,04 4,48

95e centile

0,47 5,45 5,84 5,89 7,05 5,33 3,70 4,06

































Rendement pour les périodes se terminant le 30 septembre 2020

(Moyennes annualisées, au-delà d'un an) Actions canadiennes - Générales*

















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

10,06 27,22 3,53 6,99 8,73 8,36 7,38 8,95

1er quartile

6,66 23,76 -0,82 2,26 3,98 5,49 6,23 7,52

Médiane

5,90 19,41 -3,93 -0,46 2,26 3,56 4,98 6,87

3e quartile

4,63 16,18 -6,50 -4,12 -0,71 1,59 4,11 5,73

95e centile

4,05 13,14 -13,38 -10,55 -3,81 -0,83 0,89 3,38

S&P/TSX

4,73 22,51 -3,09 -0,03 3,46 4,26 5,47 7,16

S&P/TSX « plafonné »

4,73 22,51 -3,09 -0,03 3,46 4,26 5,47 7,16

* Certains fonds peuvent inclure une portion étrangère Actions canadiennes - Spécialisées

















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

15,20 58,87 13,49 21,10 10,30 10,41 9,04 11,29

1er quartile

12,42 49,38 7,20 17,07 8,22 8,39 7,75 9,80

Médiane

10,85 45,02 4,23 12,68 5,18 4,31 4,36 7,26

3e quartile

9,59 41,08 2,98 10,58 1,60 1,63 0,82 5,14

95e centile

7,49 37,52 -15,08 -12,79 -17,22 -12,11 -6,69 -2,58

S&P/TSX Petite Cap

6,64 47,71 -8,59 -2,92 -4,79 -3,20 -2,11 4,51

BMO Small Cap pondéré

8,78 48,71 -5,16 0,79 -2,11 -0,87 0,35 5,95 Actions américaines





















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

9,74 34,83 26,26 35,55 19,71 23,93 21,61 18,11

1er quartile

9,38 26,23 13,40 22,22 16,17 18,24 18,08 15,70

Médiane

6,61 23,32 9,56 16,74 10,52 13,52 13,45 12,92

3e quartile

5,11 20,40 2,61 7,17 6,94 11,36 11,11 10,84

95e centile

1,54 13,72 -3,96 0,22 4,93 9,81 9,21 8,28

S&P 500 ($ CA)

6,62 23,46 8,43 15,98 11,22 14,80 14,31 14,14































Rendement pour les périodes se terminant le 30 septembre 2020

(Moyennes annualisées, au-delà d'un an) Actions internationales (Europe et Asie)















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

9,44 24,63 11,78 22,01 13,29 12,81 12,92 11,42

1er quartile

7,39 21,46 3,05 10,08 7,07 6,56 8,20 8,08

Médiane

4,92 15,57 -0,15 6,68 4,01 4,52 6,22 6,47

3e quartile

1,59 11,63 -7,58 -1,77 -0,98 0,71 3,57 4,22

95e centile

-0,59 7,87 -15,75 -11,31 -8,26 -4,54 0,32 1,38

MSCI EAEO ($ CA)

2,78 12,98 -4,30 1,39 1,22 2,85 5,38 5,18 Actions mondiales (États-Unis, Europe et Asie)















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

9,47 33,69 24,00 35,02 20,65 19,87 18,87 16,82

1er quartile

7,76 24,35 7,46 17,34 12,07 13,92 13,04 11,94

Médiane

5,34 21,80 0,50 6,66 4,74 8,28 8,70 9,57

3e quartile

3,55 14,84 -6,32 -1,24 0,80 4,35 6,19 7,39

95e centile

2,23 9,82 -10,86 -4,96 -3,06 1,44 4,30 5,20

MSCI Monde ($ CA)

5,85 20,89 4,76 11,39 7,79 10,13 10,70 10,39 Marchés émergents





















3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

5e centile

12,19 35,00 15,23 24,44 13,24 9,93 12,46 13,38

1er quartile

9,83 27,18 4,88 16,90 10,27 7,14 10,60 11,71

Médiane

8,39 23,89 3,95 13,82 7,73 5,96 8,16 9,47

3e quartile

7,35 21,89 -4,09 2,49 2,64 1,90 4,99 6,02

95e centile

1,54 11,03 -10,63 -8,66 -3,87 -3,07 0,28 3,29

Marché émerg. MSCI ($ CA)

7,59 21,67 2,07 11,89 6,18 5,07 7,92 9,28























Les renseignements aux présentes proviennent de sources qui sont jugées fiables; Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques ltée (« Morneau Shepell GAR ») ainsi que ses sociétés affiliées (« Morneau Shepell ») déclinent néanmoins toute responsabilité quant à leur diffusion et ne peuvent garantir leur exactitude ni leur exhaustivité. Morneau Shepell GAR et Morneau Shepell déclinent également toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans les renseignements, ainsi que pour toute perte et tout autre préjudice encourus. Lorsque les énoncés reposent entièrement ou partiellement sur des renseignements provenant d'un tiers, il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ces renseignements ne constituent pas des conseils individuels de nature financière, juridique, fiscale ou de placement; ils ne sont fournis qu'à titre indicatif.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Renseignements: Josée St-Pierre, Conseillère principale, Marketing, 855 622-3327, [email protected]; Jean Bergeron, FSA, FICA, CFA, Associé, Gestion d'actif et des risques, 514 239-5099, [email protected]

Liens connexes

http://www.morneaushepell.com/