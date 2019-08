Morneau Shepell publie d'excellents résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2019

/NE PAS ACHEMINER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS./



Voici les points saillants :

Les revenus ont augmenté de 24,2 pour cent, pour atteindre 212,7 millions de dollars.

Le BAIIA rajusté a augmenté de 36,0 pour cent, pour atteindre 45,9 millions de dollars.

La marge sur BAIIA rajusté a atteint 21,6 pour cent, contre 19,7 pour cent à l'exercice correspondant l'an dernier.

Le BAIAA rajusté par action a augmenté de 15,0 pour cent, pour atteindre 0,69 $ par action.

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2019 (tous les montants cités aux présentes sont en dollars canadiens, sauf mention contraire).

Au deuxième trimestre, la société a vu ses revenus croître de 24,2 pour cent et son BAIIA rajusté augmenter de 36,0 pour cent par rapport à l'exercice correspondant l'an dernier. Cette croissance notable est partiellement attribuable à l'acquisition de LifeWorks, conclue le 27 juillet 2018, ainsi qu'à la forte croissance de ses activités commerciales aux États-Unis.

« Nous sommes satisfaits de notre rendement à ce stade-ci de l'année, et de l'exécution magistrale de notre plan stratégique. Les efforts que nous consacrons à notre expansion géographique et à notre plateforme infonuagique portent leurs fruits, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Comme prévu, nous voyons une croissance supérieure à 10 pour cent aux États-Unis, et une croissance qui reste inférieure à 10 pour cent au Canada. Nous sommes également heureux de voir nos perspectives de ventes se multiplier et de constater que nos solutions suscitent un très grand intérêt. »

Depuis le début de l'année, la société a déclaré des revenus de 417,4 millions de dollars, une augmentation de 23,2 pour cent par rapport à l'an dernier, et un BAIIA rajusté s'établissant à 90,6 millions de dollars, une hausse de 34,6 pour cent. La marge du BAIIA rajusté a augmenté de 19,9 pour cent depuis le début de l'année, comparativement à 21,7 pour cent lors de l'exercice correspondant l'an dernier.

« En plus d'une croissance aussi exceptionnelle que rentable, l'intégration de LifeWorks se poursuit conformément à nos attentes, poursuit monsieur Liptrap. Nous sommes également ravis de conclure l'acquisition des activités autonomes d'administration des régimes de retraite à prestations déterminées et d'avantages sociaux de Mercer destinés au segment des grandes entreprises aux États-Unis. Cette acquisition accélère notre stratégie de croissance dans ce pays, intensifiant particulièrement notre présence dans le marché des entreprises. »

Données financières du deuxième trimestre de 2019

En milliers de dollars, à

l'exception du montant par

action Trois mois

terminés le

30 juin 2019 Trois mois

terminés le

30 juin 2018 Six mois

terminés le

30 juin 2019 Six mois

terminés le

30 juin 2018 Revenus 212 666 $ 171 191 $ 417 361 $ 338 717 $ BAIIA rajusté 45 882 $ 33 734 $ 90 601 $ 67 318 $ Marge sur BAIIA rajusté 21,6 % 19,7 % 21,7 % 19,9 % BAIIA rajusté par action 0,69 $ 0,60 $ 1,37 $ 1,21 $ Flux de trésorerie disponible normalisé 27 618 $ 16 922 $ 51 634 $ 33 754 $ Bénéfice 6 329 $ 13 672 $ 14 988 $ 27 902 $ Bénéfice par action 0,10 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,50 $

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, la société a déclaré des revenus de 212,7 millions de dollars, en hausse de 24,2 pour cent, ou 41,5 millions de dollars, par rapport à la même période en 2018; cette augmentation est principalement attribuable à l'acquisition de LifeWorks et à la croissance significative de notre secteur des Solutions administratives pour les régimes de retraite et d'assurance collective. Nos revenus organiques ont crû de 6,8 pour cent, principalement en raison de la forte croissance de ce même secteur, et de l'expansion continue de nos activités aux États-Unis et à l'échelle internationale.

Ce trimestre, le BAIIA rajusté a augmenté de 36,0 pour cent, pour atteindre 45,9 millions de dollars, comparativement à 33,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. Le BAIAA rajusté par action a augmenté de 15 pour cent, pour atteindre 0,69 $, par rapport à la même période en 2018. Cette hausse découle principalement de la croissance des revenus et des effets de l'adoption de la norme IFRS 16.

La marge sur BAIIA rajusté a atteint 21,6 pour cent au deuxième trimestre de 2019, une belle amélioration par rapport aux 19,7 pour cent déclarés au deuxième trimestre de 2018.

Le bénéfice s'est élevé à 6,3 millions de dollars, comparativement à 13,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant en 2018. La baisse du bénéfice au cours de l'exercice est directement attribuable aux coûts d'intégration de LifeWorks et à l'amortissement des immobilisations.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, la société a généré un flux de trésorerie disponible normalisé de 27,6 millions de dollars, comparativement à 16,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018. Cette augmentation découle principalement de l'augmentation de l'encaisse provenant des activités d'exploitation, laquelle est imputable à la hausse du BAIIA rajusté.

La société maintient sa politique consistant à payer un dividende mensuel de 6,5 cents par action.

Avis de conférence téléphonique

Les dirigeants de Morneau Shepell tiendront une conférence téléphonique le vendredi 9 août 2019, à 9 h (HE). La conférence téléphonique est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent y prendre part, et une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Pour participer à la conférence en direct, veuillez composer le 416 340-2217 (code de participant : 6744904) dans la région de Toronto, ou le 1 800 806-5484 (code de participant : 6744904) ailleurs au Canada et aux États-Unis. L'audiodiffusion de cette conférence sera ensuite disponible dans le site Web de Morneau Shepell, à morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

Mesures financières

Afin d'aider les investisseurs à évaluer le rendement financier de la société, le présent communiqué de presse fait aussi mention de certaines mesures financières comme le BAIIA rajusté, la marge sur BAIIA rajusté et le flux de trésorerie disponible normalisé. La société est d'avis que le BAIIA rajusté, la marge sur BAIIA rajusté et le flux de trésorerie disponible normalisé sont des mesures financières complémentaires utiles pour aider les investisseurs à mesurer son rendement financier. Pour les détails à ce sujet, veuillez consulter le rapport de gestion de la société. Ces mesures financières n'ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière et, en conséquence, il est possible qu'elles soient difficilement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs.

Le « BAIIA rajusté » se définit comme le bénéfice avant coûts de financement, impôts (charges), dépréciation et amortissement, et certaines dépenses extraordinaires. La « marge sur BAIIA rajusté » se définit comme le BAIIA rajusté en pourcentage des revenus. Le « flux de trésorerie disponible normalisé » se définit comme l'encaisse provenant des activités d'exploitation, rajustée en fonction des variations du fonds de roulement hors caisse, des dépenses en immobilisations, des impôts actuels (excluant les impôts sur les bénéfices payés) et de certaines dépenses extraordinaires.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés contenant des verbes tels que « pouvoir », « s'attendre » et « croire », ou d'autres termes susceptibles de créer un effet semblable, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sauraient garantir aucun rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents déposés auprès du public (qui sont disponibles en anglais dans le site Web SEDAR, à sedar.com ) et dans le rapport de gestion de la société, sous la rubrique « Risques et incertitudes ». Ces risques et ces incertitudes sont liés notamment à la capacité de la société de maintenir sa rentabilité et de gérer sa croissance, à sa dépendance envers les systèmes d'information et la technologie, à sa réputation, à sa dépendance vis-à-vis de ses principaux clients et de ses spécialistes clés ainsi qu'à la conjoncture économique. Un grand nombre de ces risques et incertitudes peuvent influer sur les résultats réels de la société et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment ces énoncés prospectifs comme des prédictions de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

