Morneau Shepell nomme Grier Colter au poste de chef des finances et vice-président exécutif; Scott Milligan est nommé chef des activités de l'entreprise et vice-président exécutif

« Nous sommes ravis qu'une personne de la trempe de Grier se joigne à notre équipe. Au cours de sa carrière impressionnante où il a évolué pendant 25 ans dans divers domaines dont ceux du financement mondial, des transactions structurées, des services bancaires aux entreprises et de la trésorerie, il s'est taillé une excellente réputation à titre de cadre financier, d'éminent chef des finances et de dirigeant d'entreprise, affirme monsieur Liptrap. Alors que nous poursuivons notre expansion mondiale, l'expérience avérée de Grier et ses connaissances approfondies à titre de dirigeant financier chevronné, de bâtisseur d'entreprises et d'expert en matière de fusions et d'acquisitions joueront un rôle important dans la mise en œuvre de notre plan stratégique à long terme. »

Avec la nomination de monsieur Colter, Scott Milligan sera muté au poste de chef des activités de l'entreprise et de vice-président exécutif et continuera de relever de monsieur Liptrap.

Dans ses nouvelles fonctions, monsieur Milligan dirigera les efforts de transformation de l'entreprise ainsi que plusieurs activités clés qui favorisent la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale, notamment dans les domaines suivants : mise en œuvre de nouveaux systèmes en matière de finances, de RH et de services professionnels, création du milieu de travail de demain au sein de l'entreprise, pérennité et responsabilité sociale d'entreprise, communications d'entreprise, services juridiques, services généraux, gestion du risque et audit interne. « Dans ses nouvelles fonctions, Scott jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la prochaine étape de notre plan stratégique ainsi que dans les initiatives visant à assurer la croissance continue, l'expansion mondiale et l'évolutivité accrue de l'entreprise », poursuit monsieur Liptrap.

« Pendant les dix années où Scott a travaillé comme chef des finances, l'entreprise a vu ses revenus et son BAIIA plus que tripler, et sa capitalisation boursière plus que quadrupler, déclare monsieur Liptrap. Son engagement à maintenir un bilan solide et sa grande discipline financière nous ont permis de continuer à faire croître l'entreprise. Scott fera preuve du même niveau de rigueur, de concentration et d'engagement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. »

Contexte

Comptant environ 25 années d'expérience en finances, Grier Colter se joint à l'équipe de Morneau Shepell à titre de chef des finances et de vice-président exécutif. Avant son arrivée, il était chef des finances chez ECN Capital Corp. et, en tant que membre de l'équipe de direction, il a joué un rôle important dans la transformation de l'entreprise en procédant à des désinvestissements et à des acquisitions. Auparavant, monsieur Colter a occupé des postes de haute direction dans d'importantes sociétés cotées en bourse dont la Société Canadian Tire et Barrick Gold Corporation. Il a obtenu son titre de comptable agréé alors qu'il travaillait chez Ernst & Young LLP. Détenteur du titre d'analyste financier agréé, il possède un baccalauréat spécialisé en administration des affaires, avec distinction, de l'Université Wilfrid-Laurier.



À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés contenant des verbes tels que « pouvoir », « s'attendre » et « croire », ou d'autres termes susceptibles de créer un effet semblable, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sauraient garantir aucun rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents déposés auprès du public (qui sont disponibles en anglais dans le site Web SEDAR, à sedar.com ) et dans le rapport de gestion de la société, sous la rubrique « Risques et incertitudes ». Ces risques et ces incertitudes sont liés notamment à la capacité de la société de maintenir sa rentabilité et de gérer sa croissance, à sa dépendance envers les systèmes d'information et la technologie, à sa réputation, à sa dépendance vis-à-vis de ses principaux clients et de ses spécialistes clés ainsi qu'à la conjoncture économique. Un grand nombre de ces risques et incertitudes peuvent influer sur les résultats réels de la société et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment ces énoncés prospectifs comme des prédictions de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

