Morneau Shepell met sur pied une ligne d'écoute téléphonique pour les personnes touchées par les inondations à Fort McMurray

La ligne d'écoute sans frais est maintenant accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les personnes qui en ont besoin : 1 844 751‑2133

TORONTO, le 6 mai 2020 /CNW/ - Morneau Shepell a établi sa ligne d'écoute téléphonique nationale, accessible en tout temps, afin d'offrir une aide professionnelle aux résidents de Fort McMurray, en Alberta, qui ont besoin d'un soutien émotionnel pour faire face aux inondations qui sévissent et aux répercussions de celles-ci sur leur vie.

Vivre un événement traumatisant ou une situation de crise peut déclencher des réactions émotionnelles éprouvantes. Les personnes en crise qui appellent recevront du counseling ou seront orientées vers des ressources communautaires. Toutes les personnes affectées par les inondations, les évacuations et les problèmes connexes peuvent appeler cette ligne d'écoute au 1 844 751‑2133.

Le programme d'aide aux employés et à la famille de la société est également à la disposition de tous les employés des clients inscrits, par l'entremise du numéro sans frais de leur programme, ou en visitant le site travailsantevie.com ou login.synervie.com.

