Morneau Shepell lance le balado Bien vivre consacré au bien-être et à la santé mentale

TORONTO, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de Bien vivre, son balado hebdomadaire original et suscitant la réflexion. Ce balado introspectif arrive à un moment où le stress pèse plus que jamais sur le monde. Abordant différents sujets liés au bien-être, des chefs de file éclairés et des experts en la matière aborderont les aspects physiques, mentaux, sociaux et financiers d'une belle qualité de vie dans cette nouvelle réalité, au fil de conversations franches et éclairantes.

En parallèle à BienCanadiensMC, une collection de ressources numériques en santé mentale gratuites, et animés par Mark Henick, fervent défenseur de la santé mentale de renommée internationale et célèbre conférencier TEDx, les épisodes hebdomadaires sont disponibles gratuitement sur iTunes et YouTube, dans le site Web de Morneau Shepell, dans l'appli et le site Web BienCanadiensMC, et plus encore.

« Parler de santé mentale n'a jamais été aussi important. Au moment même où nous vivons des changements radicaux à l'échelle planétaire, pas seulement en raison de la pandémie, mais aussi de l'agitation civile mondiale, le fait de bien vivre vient au premier rang dans l'esprit de tous, affirme Mark Henick, animateur de Bien vivre. Le temps est venu de discuter ouvertement de ce qui compte vraiment alors que des gens doivent composer avec des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées. »

Des personnalités notoires, des personnages fascinants et des chefs de file du monde des affaires et des collectivités feront part de leur expérience personnelle, donneront des conseils pratiques et expliqueront en quoi la santé mentale et le bien-être sont affectés par la COVID-19.

Le premier des trois épisodes de Bien Vivre sera consacré à présenter le balado, et les deux autres porteront sur l'expérience des personnes LGBTQ et l'impact émotionnel de la lutte contre le racisme. M. Henick dirigera ces conversations sur le bien-être avec plusieurs invités, dont :

Stephen Liptrap , président et chef de la direction, Morneau Shepell





, président et chef de la direction, Paula Allen , première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation, Morneau Shepell .





, première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation, . Dr Patrick Smith , directeur général, Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT)





, directeur général, Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) Peter Coleridge, ancien président et chef de la direction, Prostate Canada





Marci Ien , coanimatrice à l'émission « The Social »





, coanimatrice à l'émission « The Social » David Simmonds , vice-président principal, Communications et affaires publiques, McKesson Canada



Ces entretiens enrichissants donneront lieu à des conversations entre M. Henick et un invité ainsi qu'à des panels de discussion.

Pour accéder au balado, rendez-vous à https://livingwellpodcast.libsyn.com/ .

