Morneau Shepell inc. complète le rachat de débentures convertibles à 4,75 pour cent

TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) confirme qu'elle a complété le rachat annoncé précédemment des débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,75 pour cent de la société venant à échéance le 30 juin 2021 (les « débentures »), conformément aux termes de l'acte de fiducie daté du 2 juin 2016 et régissant les débentures.

Le 11 décembre 2019, la société a publié un avis de rachat à l'égard du montant total de capital de 80 743 000 $ visant des débentures en circulation. De ce montant de capital, 79,222,000 $ ont été convertis à la demande de détenteurs en 3,156,248 actions ordinaires de la société au total à un prix de conversion de 25,10 $ par action ordinaire. Les 1,521,000 $ restants ont été rachetés aujourd'hui à un prix de 1 000 $ par débenture, plus les intérêts accumulés et non payés jusqu'au 10 janvier 2020 exclusivement. Suivant la conversion des débentures, il y a maintenant 68,103,599 actions ordinaires de Morneau Shepell en circulation.

Les débentures, cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MSI.DB.A, ont été radiées de la cote aujourd'hui sur le TSX.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés contenant des verbes tels que « pouvoir », « s'attendre » et « croire », ou d'autres termes susceptibles de créer un effet semblable, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sauraient garantir aucun rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents déposés auprès du public (qui sont disponibles en anglais dans le site Web SEDAR, à sedar.com) et dans le rapport de gestion de la société, sous la rubrique « Risques et incertitudes ». Ces risques et ces incertitudes sont liés notamment à la capacité de la société de maintenir sa rentabilité et de gérer sa croissance, à sa dépendance envers les systèmes d'information et la technologie, à sa réputation, à sa dépendance vis-à-vis de ses principaux clients et de ses spécialistes clés ainsi qu'à la conjoncture économique. Un grand nombre de ces risques et incertitudes peuvent influer sur les résultats réels de la société et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment ces énoncés prospectifs comme des prédictions de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

