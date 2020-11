Des services de télémédecine, de santé mentale et de mieux-être unifiés élargissent l'accès aux soins de santé pour des millions d'employés aux États-Unis

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première solution de télémédecine unifiée aux États-Unis. Grâce à cette solution, les employés aux États-Unis et leur famille auront un accès assuré à des soins de santé numérique pour répondre à leurs besoins immédiats et essentiels en matière de mieux-être.

La télémédecine est une solution simple et pratique qui favorise le développement transformationnel en réduisant les coûts des soins de santé et en élargissant l'accès à des régions qui pourraient manquer de ressources. Combinée à un programme d'aide aux employés (PAE) et à des services de mieux-être, la solution de télémédecine de Morneau Shepell enrichira le continuum uniforme de soins de qualité que les Américains méritent.

« L'intégration de la télémédecine à une solution de mieux-être unifiée, comme SynerVie, influencera l'avenir des soins de santé. Elle simplifiera l'expérience des patients et rendra les soins de première ligne encore plus pratiques et accessibles », affirme Neil King, président de SynerVie et vice-président exécutif chez Morneau Shepell. « Déjà, des millions d'employés ainsi que leur famille se tournent d'abord vers Morneau Shepell pour obtenir du soutien afin de résoudre de nombreux problèmes liés au mieux-être. L'ajout d'une nouvelle génération de solutions de télémédecine nous permet de mieux répondre à l'ensemble de leurs besoins. Ces solutions s'inscrivent naturellement dans notre philosophie du mieux-être global. »

La nouvelle solution de télémédecine unifiée est maintenant disponible au moyen SynerVie, la plateforme et l'application mobile primées de la société. Elle comprend une gamme de services complète fournie par des médecins agréés et d'autres professionnels cliniques. Grâce à la télémédecine, les patients bénéficieront de ce qui suit :

Un accès plus rapide à des soins pour les patients, où qu'ils soient;

Une expérience simplifiée, notamment des processus faciles de prise en charge et de suivi permanent;

La possibilité d'utiliser différents modes de communication pour la consultation;

L'intégration à un continuum de soins qui englobent le counseling au titre du PAE et de nombreux autres services de soutien en santé mentale et en mieux-être.

Cette annonce marque l'entrée de Morneau Shepell sur le marché américain de la télémédecine et l'expansion de son réseau de télémédecine dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.



À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

