Morneau Shepell élargit ses programmes de TCCi en soutien aux Canadiens dont la santé mentale continue de se détériorer

Les programmes sont axés sur la gestion des traumatismes, du deuil et de la perte, des troubles obsessionnels compulsifs, du trouble panique et de l'anxiété sociale

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell a annoncé aujourd'hui l'élargissement des programmes de sa solution de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI) guidée par un thérapeute, AbilitiTCCi.

Les nouveaux programmes sont conçus pour aider les gens à gérer les traumatismes, le deuil ou la perte, ainsi que les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), et complètent les programmes actuels d'AbilitiTCCi portant sur l'anxiété (maintenant enrichi afin d'offrir un meilleur soutien pour le trouble panique et l'anxiété sociale), l'anxiété liée à la pandémie, la dépression, la combinaison d'anxiété et de dépression, l'insomnie et la gestion de la douleur.

Les nouveaux programmes d'AbilitiTCCi ont été élaborés en réponse au besoin accru pour des services de thérapie en ligne assistée par un thérapeute, alors que les Canadiens sont confrontés à des défis en matière de santé mentale qui sont exacerbés par la pandémie de COVID-19. Le rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC de Morneau Shepell montre de façon continue un déclin de la santé mentale des Canadiens, alors que les conclusions du rapport laissent entendre que l'état de santé mentale précaire de la population pourrait persister encore longtemps.

« Au cours des derniers mois seulement, nous avons fourni du soutien à des dizaines de milliers de Canadiens, par l'entremise de nos programmes organisationnels et nos partenariats avec les gouvernements de l'Ontario et du Manitoba. Mais notre travail ne fait que commencer », affirme Nigel Branker, président, Solutions en santé et productivité. « Notre vaste corpus de données cliniques et nos études exhaustives en matière de santé mentale montrent qu'il existe un besoin important et croissant pour des programmes supplémentaires de thérapie en ligne assistée par un thérapeute en cette période difficile. Nous nous engageons à accroître notre soutien et à travailler de concert avec nos partenaires afin d'aider le plus grand nombre possible de Canadiens. »

Les thérapeutes d'AbilitiTCCi possèdent des connaissances approfondies dans tous les aspects de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui est l'un des types de thérapie les plus efficaces. « L'efficacité clinique de nos programmes AbilitiTCCi est fondée sur la combinaison d'un contenu numérique accessible et facile à consulter et des conseils professionnels d'un thérapeute qui, en plus de compléter l'évaluation au moyen d'une consultation par téléphone ou par visioconférence après l'évaluation en ligne, assure une surveillance continue et un suivi régulier tout au long du programme », explique Linda Naranjit, directrice clinique d'AbilitTCCi. « L'approche structurée de la prestation de soutien clinique permet aux utilisateurs de suivre nos programmes au rythme qui leur convient, tout en sachant qu'un thérapeute est là pour les aider à chacune des étapes. »

Morneau Shepell est un grand fournisseur mondial de services de mieux-être, fort d'un vaste réseau composé de milliers de thérapeutes, y compris des conseillers en intervention d'urgence, qui offrent du soutien à tous les utilisateurs d'AbilitiTCCi qui ont besoin d'aide.

Les nouveaux programmes de gestion des traumatismes et de gestion du deuil et de la perte seront offerts à compter de la fin de 2020, tandis que le programme de gestion des TOC et le programme enrichi de gestion de l'anxiété seront ajoutés à la plateforme AbilitiTCCi au début de 2021, en anglais et en français.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la société, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Renseignements: Josée St-Pierre, Morneau Shepell, [email protected], 855 622-3327

Liens connexes

http://www.morneaushepell.com/