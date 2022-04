« Nous sommes ravis de promouvoir un cadre supérieur qui a joué un rôle déterminant dans la construction de la culture et du tissu du bureau de Montréal », a déclaré Merav Pepere, responsable internationale de Morgan Stanley Technologie. « L'expertise sectorielle de Sophia et ses liens profonds avec la communauté locale des affaires et de la technologie ont joué un rôle essentiel dans le succès du bureau au cours des dernières années. Avec son leadership, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance remarquable, développer nos relations avec le monde universitaire et les innovateurs technologiques locaux, en plus de renforcer le développement de nos talents ».

« Morgan Stanley offre une culture d'entreprise fantastique avec des personnes de tous les horizons, où leurs passions et aspirations professionnelles sont valorisées », a déclaré Sophia Bennaceur. « Le pôle technologique de Montréal a un formidable élan et il y a un incroyable bassin de talents à fort potentiel ici. Je suis très fière d'avoir la chance de contribuer à la croissance du bassin de talents technologiques de la ville et d'investir dans son avenir », a-t-elle ajouté.

Morgan Stanley a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal et l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada. Sous la direction de Sophia Bennaceur, Morgan Stanley Montréal continuera de développer son pôle technologique de classe mondiale avec des talents expérimentés et de la prochaine génération, d'approfondir ses relations avec la communauté universitaire et de rester un employeur de choix.

Le bureau de Morgan Stanley à Montréal, qui est le plus important de la firme au Canada, est l'un de ses centres technologiques les plus importants au monde. L'accélération du recrutement s'est effectuée pendant la pandémie. Aujourd'hui, le bureau abrite plus de 2 700 professionnels et ingénieurs en TI de classe mondiale dans des domaines tels que le développement d'applications, le développement de logiciels, l'ingénierie infonuagique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ainsi que les technologies numériques.

