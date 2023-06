Morgan Stanley, un employeur de choix en technologie à Montréal, a contribué à faire de la ville un centre de haute technologie

NEW YORK, le 13 juin 2023 /CNW/ - Morgan Stanley (NYSE: MS) célèbre le 15e anniversaire de son centre technologique à Montréal. Fondé en 2008, Morgan Stanley Montréal est l'un des plus grands centres technologiques de la firme, offrant des solutions et des infrastructures essentielles aux opérations globales de Morgan Stanley. En investissant dans des carrières enrichissantes, dans l'excellence technique et dans l'innovation continue, Morgan Stanley est devenu un contributeur important au bassin de talents de grande qualité en technologie à Montréal. Morgan Stanley a été l'un des premiers à soutenir la mission de la ville de devenir un pôle technologique prospère. Le centre compte maintenant plus de 2 700 personnes.

« Morgan Stanley Montréal s'est positionné comme un employeur de choix dans le paysage technologique dynamique de la ville », a déclaré Sophia Bennaceur, responsable régionale de Morgan Stanley Montréal. « Nos experts stimulent l'innovation et produisent des résultats exceptionnels pour nos clients et pour l'entreprise, et ce, tout en contribuant activement à nos diverses communautés locales. Nous sommes heureux de nous investir dans la croissance de notre équipe et dans l'avenir de notre ville. »

Le centre technologique livre des solutions technologiques de pointe et des services de soutien aux activités de titres et produits financiers de Morgan Stanley, et offre des fonctions d'infrastructure essentielles assurant la sécurité, la résilience et la stabilité des plateformes de la firme. Ses experts collaborent avec des équipes du monde entier afin de résoudre des défis complexes dans les domaines du développement d'applications et de logiciels, de l'ingénierie infonuagique, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

« Montréal est un emplacement stratégiquement idéal en raison de son bassin de talents de calibre mondial, de ses investissements dans l'innovation technologique et de sa proximité avec New York permettant un dialogue direct et immédiat avec notre siège social », a déclaré Mike Pizzi, chef des Banques américaines et chef de la technologie chez Morgan Stanley. « Nous sommes ravis de célébrer notre 15e anniversaire à Montréal. »

L'investissement continu de Morgan Stanley auprès des talents et communautés de la région montréalaise va au-delà de l'engagement de l'entreprise à demeurer un employeur de choix pour les professionnels en technologie; la firme a établi des partenariats avec le milieu universitaire, des groupes de l'industrie et des organismes locaux pour alimenter l'éducation en STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Elle a ouvert et renforcé l'accès aux talents divers, favorisant également l'innovation technologique à Montréal.

« L'équipe de Morgan Stanley à Montréal est devenue un joueur important de l'écosystème local des technologies de l'information, notamment grâce à ses collaborations fructueuses et à son dévouement pour attirer des talents internationaux hautement qualifiés. Ses technologies développées ici au cours des 15 dernières années ont fait rayonner notre métropole auprès des investisseurs et talents de partout dans le monde, tout en mettant de l'avant les avantages d'être situé à proximité de la ville de New York, une capitale mondiale de la finance », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. »

