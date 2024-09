MOOV AI ANNONCE LE LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE REQUALIFICATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET UNE COLLABORATION DE FORMATION AVEC LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Moov AI, le leader en intelligence artificielle au Canada, est fier de lancer son nouveau programme de requalification de la main d'œuvre. Ce programme débutera avec une première collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), consultée pour son expertise du monde du travail et en matière de formation. Annoncé dans le cadre de ALL IN 2024, l'objectif du programme est de démocratiser l'IA en rendant les compétences en intelligence artificielle accessibles à tous les travailleurs, tout en aidant les entreprises à naviguer dans cette transformation technologique majeure.

Un programme visionnaire pour l'avenir du travail

Face aux récentes avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, Moov AI a conçu un programme en deux volets : perfectionnement des compétences (upskilling) et requalification des travailleurs (reskilling).

Nous avons engagé un dialogue constructif avec la CSQ et son président, Éric Gingras, qui souhaite être au cœur de la réflexion sur l'impact de l'IA sur les travailleuses et les travailleurs. « Il faut réfléchir aux emplois réinventés, aux emplois perdus, aux nouveaux emplois de même qu'à ceux que l'on ne connaît pas encore! Il faut absolument préparer les travailleuses et les travailleurs à l'intégration de l'IA dans la société et dans le monde du travail. Ce qui est fondamental pour nous: c'est de placer l'humain au cœur de cette transformation. Et en ce sens, les enjeux de formation et de formation continue nous apparaissent comme incontournables. », fait valoir Éric Gingras.

« Nous sommes très fiers de compter sur la CSQ en tant que premier collaborateur. Cela nous permettra de définir les meilleures pratiques de requalification des travailleurs. Notre expérience de plus de 5 ans à accompagner des organisations avec l'IA et à développer des solutions nous permet de comprendre les enjeux et l'importance de la formation dans la bonne utilisation de l'IA. Notre désir est de renforcer des collaborations avec des grandes organisations canadiennes afin que nos formations répondent aux besoins réels des travailleurs et des entreprises. » a déclaré Dominic Danis, Président et Cofondateur de Moov AI

Le programme de formation couvre une vaste gamme de sujets essentiels pour intégrer l'IA. Chaque formation vise à vous fournir des outils pratiques et des stratégies adaptées. De la gestion de projet IA à l'adoption responsable de l'IA, ce programme est conçu pour soutenir cette transformation dans les organisations.

À propos de Moov AI

Nous sommes Moov AI une firme pionnière de service-conseil en intelligence artificielle et en données. Nous avons été reconnus « Meilleur employeur startup au Canada 2024 » par Forbes.

Nous combinons notre sens aiguisé des affaires et notre vaste expertise technologique afin de développer des solutions d'IA qui répondent aux besoins d'affaires de nos clients. Nous utilisons cette expérience terrain pour offrir un accompagnement stratégique en IA.

À propos de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les personnes retraitées de la CSQ.

La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Contact média: Guillaume Petitclerc, Téléphone : 514-476-7607, Courriel : [email protected]