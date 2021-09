Moose Knuckles annonce un investissement accru et un élargissement du rôle de chef de la direction pour l'actionnaire et président exécutif Victor Luis

Après plusieurs mois de travail aux côtés des cofondateurs Noah Stern et Ayal Twik, Victor Luis voit son rôle s'élargir et devient chef de la direction, responsable de la vision globale de la marque, tandis que Stern et Twik dirigeront les aspects créatifs de l'entreprise en tant que directeur des produits et directeur du marketing, respectivement. Tous deux conserveront leurs sièges au conseil d'administration et maintiendront leurs parts respectives de propriété dans l'entreprise.

« Je suis très heureux à l'idée de pouvoir me consacrer à plein temps à ce que j'aime, à savoir la promotion de la culture, la valorisation de la marque et la stimulation de l'engagement des consommateurs », déclare Twik. « Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par notre croissance et notre envergure qui augmentent rapidement et par les équipes solides que nous avons en place pour exécuter nos stratégies. Ce changement de structure d'entreprise me permettra de me concentrer sur les domaines qui me passionnent. »

Stern ajoute : « Je ne pourrais pas être plus fier de la marque de luxe mondiale que nous avons édifiée et des produits exceptionnels que nous continuons à mettre sur le marché. Nos manteaux et parkas sont considérés comme les plus chauds au monde, et alors que nous élargissons notre gamme à d'autres saisons, je suis très heureux de pouvoir concentrer toute mon énergie à continuer à repousser les limites en créant des prodigieux produits de la plus haute qualité. Toutes nos équipes sont enthousiastes à l'idée d'apporter des produits et des expériences innovants aux inconditionnels de Moose Knuckles dans le monde entier. »

Moose Knuckles a récemment annoncé une série d'initiatives environnementales et sociales axées sur la durabilité à long terme de son empreinte mondiale. L'entreprise a également annoncé récemment la fin de la production avec de la fourrure naturelle d'ici la fin de 2022. Cet engagement, ainsi que le fait de devenir une marque multisaisons et d'exploiter de nouveaux canaux numériques à l'échelle mondiale, sont les piliers fondamentaux de sa stratégie de croissance.

Twik et Stern ont ajouté : « Victor est l'un des rares leaders de l'industrie qui présente une vision commerciale des affaires tout en conservant et en inspirant un profond respect et une grande passion pour le processus créatif. Nous admirons sa façon de penser le commerce, le luxe, la culture et l'industrie de la mode dans son ensemble. Il partage également notre conviction quant à l'importance d'une entreprise axée sur la culture, qui se concentre sur la création d'expériences mémorables pour les consommateurs, un client à la fois. Nous avons mis en place une équipe de gestion solide et nous sommes ravis d'avoir Victor comme président exécutif et chef de la direction de l'entreprise, alors que nous nous préparons à saisir la formidable occasion qui se dessine pour assurer la croissance mondiale à long terme de la marque. »

Au cours des cinq dernières années, Moose Knuckles a continué à enregistrer une croissance significative à deux chiffres d'une année sur l'autre. Rien que l'année dernière, la marque a connu une augmentation à près de trois chiffres des ventes directes aux consommateurs ainsi qu'une croissance de 12 fois en Chine, malgré les défis de la pandémie.

« Il n'y a jamais eu de période aussi excitante pour les vêtements d'extérieur de luxe de marque et Moose Knuckles est en passe de devenir le prochain grand acteur du marché mondial », déclare Victor Luis, président exécutif et chef de la direction de Moose Knuckles. « L'augmentation de la participation au capital de ma famille reflète notre enthousiasme face à ce que nous avons appris au cours des derniers mois et à l'énorme occasion de croissance qui nous attend. Les récents changements organisationnels de Moose Knuckles sont conçus pour capturer et accélérer la croissance alors que nous continuons à recruter les meilleurs talents et à transformer les systèmes et les processus pour soutenir l'expansion mondiale de la marque et élever notre capacité à exécuter au plus haut niveau. »

Alors que le commerce de gros de Moose Knuckles reste important avec une distribution chez les meilleurs détaillants dans plus de 30 pays à travers le monde, y compris Selfridges, Holt Renfrew, Saks Fifth Avenue, Isetan et Lane Crawford, la marque a des plans audacieux pour augmenter son empreinte mondiale à plus de 35 magasins et installations spontanées, en plus d'un investissement important derrière son activité phare de commerce électronique, en se concentrant sur des expériences directes plus significatives pour le consommateur.

Téléchargez une photo haute résolution de Victor Luis, Noah Stern et Ayal Twik ICI.

À propos de Moose Knuckles :

Moose Knuckles est l'une des principales marques mondiales de vêtements d'extérieur, de vêtements de sport et d'accessoires de luxe, établie à Montréal, au Canada. En mettant l'accent sur la création de produits exceptionnels et authentiques, Moose Knuckles continue de repousser les limites du design, de la confection et de la performance, tout en rendant hommage à l'animal majestueux qui l'a inspiré. Moose Knuckles a des bureaux à Montréal, New York, Milan et Shanghai, et exploite actuellement 17 magasins, dont trois en Chine.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mooseknucklescanada.com.

Suivez-nous sur Instagram @mooseknucklescanada

À propos de Victor Luis :

Victor Luis, administrateur indépendant de Farfetch Ltd et Deckers Outdoor Corp, possède des décennies d'expérience dans la création de marques mondiales. Après une longue carrière au sein des entreprises de luxe françaises Moet-Hennessy Louis Vuitton et Baccarat, il a rejoint Coach en 2006 en tant que président et chef de la direction de Coach Japan. Il est devenu chef de la direction de Coach Inc. en 2014 et a ensuite dirigé la revitalisation de la marque Coach et la transformation de Coach Inc en Tapestry Inc.

À propos de Cathay Capital Group :

Cathay Capital Group est une société d'investissement mondiale qui soutient les entreprises à tous les stades à travers l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. En aidant à saisir les occasions offertes par la mondialisation et la transformation durable, Cathay constitue le partenaire de choix des entreprises qui aspirent à dominer les marchés et à avoir un impact positif. Sa plateforme mondiale met en relation des personnes -- des investisseurs aux entrepreneurs en passant par les équipes de gestion et les grandes entreprises -- sur tous les continents afin de partager des connaissances et des moyens d'action, et de réaliser des choses extraordinaires. Fondée en 2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars d'actifs et a réalisé plus de 180 rachats, investissements de croissance et de capital-risque, grâce à la portée mondiale et à l'expertise locale de ses bureaux à Paris, New York, Shanghai, Munich, San Francisco, Pékin et Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cathaycapital.com.

Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @CathayCapital.

SOURCE Moose Knuckles Canada

Renseignements: Pour toute demande de presse, veuillez communiquer avec : Jane Gill PR, Olivia Szlagowski, [email protected], +1 416 943 6588