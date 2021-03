« L'expansion de CoComelon en Chine marque le début d'un nouveau chapitre sous le signe de l'expansion pour Moonbug, et jette les bases de futurs partenariats sur le marché », a déclaré Nicolas Eglau, directeur général, EMOA et Asie-Pacifique, Moonbug. « Notre ambition est de veiller à ce que chaque enfant en Chine ait la possibilité de tisser des liens avec les personnages de CoComelon sur une ou plusieurs de leurs plateformes préférées. »

CoComelon enseigne aux enfants à prendre part à des activités quotidiennes et à adopter des comportements positifs avec enthousiasme. Les enfants peuvent facilement s'identifier aux thèmes universels et aux récits quotidiens présentés, comme manger des légumes, apprendre à attacher ses chaussures et se préparer à aller au lit. Avec ses couleurs vives et audacieuses et ses joyeuses comptines et formules, CoComelon attire les enfants d'un à quatre ans pour chanter et danser avec JJ et ses frères et sœurs et, du même coup, apprendre les lettres, les chiffres, les sons d'animaux, les couleurs, et plus encore.

Moonbug discute activement avec d'autres partenaires au sujet de futurs lancements dans les semaines à venir. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Moonbug, consultez le site www.moonbug.com/.

À propos de Moonbug Entertainment

Moonbug est une société mondiale de divertissement primée qui propose des divertissements amusants aux valeurs positives destinés aux enfants. Sa gamme populaire pour enfants comprend CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO et bien d'autres, disponibles en 27 langues.

En seulement deux ans, elle est devenue un géant de la programmation pour enfants avec une bibliothèque de plus de 550 heures de contenu, qui est distribuée sur plus de 100 plateformes dans le monde, dont Disney, KT Corporation, SK Broadband, Tsutaya, Tencent et Xigua Video de ByteDance. En mai 2020, Tubular Labs a désigné Moonbug l'une des plus grandes entreprises de divertissement numérique pour enfants au monde en fonction du nombre total de minutes de visionnement à l'échelle mondiale.

À propos d'iQIYI

Lancée le 22 avril 2010, iQIYI est connue pour ses normes élevées de qualité, ainsi que pour son image de marque de jeunesse et d'élégance. iQIYI est depuis devenue populaire dans le monde entier et a établi une énorme base d'utilisateurs, ce qui a permis à l'entreprise d'innover constamment dans tous ses secteurs d'activité : technologies, contenu, marketing et développement de produits. iQIYI est inscrite au NASDAQ depuis le 29 mars 2018, sous le symbole « IQ ». L'écosystème complet de divertissement de la société offre aux utilisateurs des services comme du commerce électronique, des bandes dessinées, de la littérature, des jeux en ligne, de la vente de billets et de courtes vidéos. Elle dispose d'un modèle d'affaires diversifié et constitue un chef de file dans le secteur de la vidéo en ligne en Chine.

À propos de ByteDance

Fondée en 2012, ByteDance a pour mission d'inspirer la créativité et d'enrichir la vie. Grâce à une gamme de plus d'une douzaine de produits, y compris TikTok et des plateformes propres au marché chinois, dont Toutiao, Douyin et Xigua, ByteDance a permis aux gens de créer plus facilement du contenu amusant et d'en consommer.

L'entreprise compte plus de 240 bureaux dans plus de 120 villes, dont Beijing, Shanghai, Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. En novembre 2019, ByteDance comptait plus de 60 000 employés et 15 centres de recherche et développement dans le monde.

