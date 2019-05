Montrez votre soutien aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en participant à la 13e édition de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de Patrimoine

MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et les 20 Sociétés Alzheimer du Québec sont heureuses de s'associer à IG Gestion de Patrimoine en tant que commanditaire national en titre pour la deuxième année consécutive de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. La Fédération invite tous les membres de la communauté à participer à la 13e édition de la Marche annuelle pour soutenir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de maladie cognitive et leurs proches aidants. « Le nombre de personnes atteintes ne cesse d'augmenter avec ce que cela représente en terme d'impact sur la personne, son entourage, mais aussi notre société. IG Gestion de Patrimoine est ravie de soutenir les Sociétés Alzheimer dans leurs efforts d'amasser des dons et ainsi soutenir leurs programmes et services qui permettent une réelle amélioration dans la qualité de vie des personnes » déclare Claude Paquin président Québec, Services Financiers IG Gestion de Patrimoine.

L'année dernière, c'est plus de 5 700 marcheurs qui ont participé à la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de Patrimoine au Québec permettant de recueillir près de 500 000$. À l'échelle du Canada, les marcheurs ont recueilli 5 millions de dollars - un record! En l'absence de traitements efficaces ou d'un remède curatif, l'ensemble des dons recueillis grâce à la Marche permettent de répondre à la demande croissante en services proposés par les Sociétés Alzheimer du Québec. « On connait tous dans notre entourage une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative et c'est ensemble qu'on doit y faire face. Les Sociétés Alzheimer soutiennent les familles en offrant des services de conseil, de soutien, de répit-stimulation et de formation, dès le diagnostic et tout au long de la maladie. Votre participation fera certainement la différence dans la vie de milliers de Québécois » souligne Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Pour participer à l'une des Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine cette année dans une communauté près de chez vous, inscrivez-vous des maintenant en ligne, à www.marchepourlalzheimer.ca

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement l'Hôtel Château Laurier de Québec pour son soutien année après année à la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de Patrimoine, l'équipe de John St, avec qui nous célébrons cette année 10 ans de partenariat, nos partenaires media, La Presse et radio Energie, de même que tous les partenaires régionaux. C'est grâce à des partenaires animés du même sentiment d'entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante mission.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Depuis plus de 30 ans, la FQSA représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et leurs proches aidants. Elle agit à titre de porte-parole provincial pour les 20 Sociétés Alzheimer présentes dans toutes les régions du Québec et qui offrent aux personnes atteintes et à leurs proches aidants, des programmes et services qui leur permettent de conserver la meilleure qualité de vie possible. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences personnelles et sociales vécues par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et contribue à la promotion de la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.

Pour information : www.alzheimerquebec.ca

Facebook : @LaFederationQuebecoiseDesSocietesAlzheimer

Twitter : @FqsaAlzh

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine (anciennement le Groupe Investors) est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM).

SOURCE Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer

Renseignements: Ressource media, Nouha Ben Gaied, Directrice recherche et développement et qualité des services : nbgaied@alzheimerquebec.ca, 514 369-7891 poste 223, Cellulaire : 514 660 9764

Related Links

http://www.alzheimerquebec.ca