Montréal, Saint-Élie-de-Caxton, Lévis, Saint-Joseph-de-Coleraine…Des philanthropes de partout au Québec se démarquent par leur engagement envers le bien commun.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie, l'Association des professionnels en philanthropie (AFP) - section du Québec remettra sept prix d'excellence à des lauréates et lauréats qui se distinguent par leur générosité, leur engagement et leur contribution exceptionnelle aux enjeux sociaux.

« Ces lauréates et lauréats incarnent la force du don sous toutes ses formes qu'il soit financier, de temps ou d'expertise. Leur impact se fait sentir bien au-delà de leur milieu immédiat », souligne Émilie Lamoureux, présidente de l'AFP Québec .

L'événement se tiendra ce soir à 18 h, au Centre Mont-Royal à Montréal, en présence d'acteurs et d'actrices du milieu des organismes à but non lucratif et du secteur entrepreneurial québécois, tous réunis pour célébrer la générosité et l'engagement citoyen.

Lauréats de l'édition 2025 de la Journée nationale de la philanthropie :

Prix Grand donateur par excellence : Alex Ionescu et Vickie Zhao de Montréal

Prix Bénévole par excellence en philanthropie : Daniel Granger de Montréal

Prix Entreprise citoyenne par excellence (moins de 500 employés) : PCL Construction de Montréal

Prix Entreprise citoyenne par excellence (500 employés et plus) : Dessercom de Lévis

Prix Jeunesse engagée par excellence en philanthropie (ex aequo) : Émilie Bédard de Saint-Joseph-de-Coleraine, et Marie-Fée Pellerin de St-Elie-de-Caxton,

et Marie-Fée Pellerin Prix Étoile montante de l'AFP Québec : Anne-Sophie Schlader de Montréal

Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie : Cynda Heward de Westmount

Pour consulter la liste complète des lauréats de 2025, visitez le https://afpquebec.ca/fr/journee-nationale-de-la-philanthropie/programmation-de-la-journee/#laureats

À propos de la Journée nationale de la philanthropie

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l'engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d'une centaine de sections de l'AFP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.

À propos de l'Association des professionnels en philanthropie

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L'AFP compte plus de 26 000 membres à l'international, dont plus de 3 000 au Canada et 550 dans la section du Québec.

