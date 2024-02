Montréal renforce son engagement environnemental avec l'acquisition d'un milieu naturel qui s'intègre à la Trame verte et bleue du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce l'acquisition d'un terrain de 3,1 hectares (ha), dans le secteur Cap-Saint-Jacques, rendue possible grâce à une contribution de 655 470 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette démarche est en adéquation avec le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, qui vise à protéger 10 % de territoire en multipliant les acquisitions de terrains d'intérêt écologique pour façonner une ville résiliente et durable.

Depuis l'instauration de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels en 2004, d'importantes ressources financières sont allouées à l'expansion des zones naturelles protégées. Cette acquisition vise à pérenniser la protection de ce milieu naturel et à assurer la gestion écologique du site. Le terrain concerné est une part intégrante du Grand parc de l'Ouest, ce qui consolide sa protection et en assure sa conservation à long terme. Soulignons enfin qu'il possède un intérêt écologique très élevé, car il accueille notamment une espèce à statut, soit la couleuvre tachetée, des communautés végétales d'intérêt, un milieu humide et des rives.

À propos du Grand parc de l'Ouest

Le Grand parc de l'Ouest a une superficie de plus de 3 100 ha. À terme, il a le potentiel de devenir le plus grand parc de compétence municipale du Canada. Il s'agit d'un projet concret pour réaliser un Montréal 2030 qui a réussi sa transition écologique.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, la population est invitée à consulter le www.cmm.qc.ca.

