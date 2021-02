Montréal refuse de procéder au chargement - Anjou procédera au chargement malgré tout

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement d'Anjou annonce qu'un chargement de la neige sera déclenché dès ce soir 19 h malgré le refus de la Ville centre d'en décréter un.

Au cours des derniers jours, Montréal a reçu deux épisodes de neige laissant au sol 3 cm chaque fois. Avec les 10 cm qui sont tombés la nuit dernière, on se retrouve avec 16 cm de neige non ramassée dans les rues de l'arrondissement d'Anjou. Il est donc primordial de dégager les routes afin de veiller à la sécurité des citoyens, mais aussi pour éviter les accumulations d'eau et la formation de bancs de glace.

Dans les circonstances, monsieur Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou et conseiller de la Ville de Montréal, a décidé d'utiliser un des chargements qu'il peut effectuer deux fois par année afin de déneiger son territoire.

« De la pluie est attendue dans les prochains jours alors si nous ne ramassons pas la neige accumulée, on va se retrouver avec des rues et des trottoirs qui seront transformés en véritables patinoires en plus de retrouver des amoncellements de glace un peu partout rendant la circulation difficile et dangereuse pour les citoyens en plus de compliquer les futures opérations de déneigement. », a déclaré monsieur Miranda.

« Une des principales responsabilités d'un arrondissement est de s'assurer de la mobilité et de la sécurité de tous ses citoyens et, pour ce faire, il est primordial de prendre les moyens nécessaires pour y arriver sans se fier uniquement aux quantités de précipitations tombées. Dans les circonstances, procéder à une opération de chargement de la neige s'avère indispensable. », a mentionné monsieur Miranda.

Politique de déneigement renouvelée pour trois ans

Depuis quelques années, le déneigement est maintenant une opération qui est centralisée. Malheureusement, cette façon de faire ne représente pas la réalité locale des arrondissements. En effet, il peut tomber de la neige à Anjou et de la pluie dans l'ouest.

Lors du dernier conseil municipal, la politique du déneigement a été renouvelée pour trois ans malgré plusieurs problématiques rencontrées avec celle-ci. Seuls monsieur Miranda et madame Andrée Hénault, conseiller de la Ville pour l'arrondissement, ont voté contre ce renouvellement.

« Il est déplorable de constater que nous renouvelons une politique aussi importante sans analyser si elle pourrait être améliorée. Il aurait été souhaitable que nous puissions voir comment résoudre certaines défaillances de cette politique avant son renouvellement. », a conclu monsieur Miranda.



