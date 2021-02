RÉSULTATS 2020 : MONTRÉAL INTERNATIONAL SOUTIENT 2,2 G$ D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, 772 EMBAUCHES DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS ET 3 PROJETS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Malgré la COVID-19 et la fermeture des frontières, le Grand Montréal continue de se démarquer auprès des investisseurs étrangers, des organisations internationales, des entrepreneurs ainsi que des travailleurs et étudiants du monde entier. C'est ce que révèlent les résultats 2020 de Montréal International (MI), qui a accompagné dans la région des investissements étrangers d'une valeur de 2,233 G$. MI a également appuyé 3 projets d'organisations internationales, dont la création de toutes pièces du Centre d'expertise international de Montréal pour l'avancement de l'intelligence artificielle (CEIMIA).

De plus, l'organisation a mené 12 missions de recrutement, dont 7 entièrement virtuelles, et soutenu l'embauche de 772 travailleurs internationaux qualifiés, incluant 237 infirmiers et infirmières pour prêter main-forte aux établissements de santé. Plus de 7 800 étudiants internationaux ont également été rencontrés en 2020, majoritairement de façon virtuelle, afin de promouvoir un projet d'études ou de vie à Montréal.

Par ailleurs, plus de 200 entrepreneurs ont été rencontrés, ce qui a mené à l'implantation de 10 nouvelles startups dans la métropole.

« Ces résultats sont le fruit du travail de 80 professionnels engagés, qui ont su réinventer du jour au lendemain leur façon de promouvoir Montréal à travers le monde et qui, par leurs actions quotidiennes, ont contribué à positionner Montréal parmi les villes les plus performantes d'Amérique du Nord », a déclaré Jean Laurin, président du conseil de Montréal International.

« Je suis fier de ces retombées, qui illustrent non seulement la contribution de MI à l'essor économique de notre région, mais qui démontrent l'apport vital de l'international à la relance économique du Grand Montréal, de son centre-ville et du Québec dans son ensemble », a ajouté Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « C'est d'ailleurs cette excellence qui a valu à MI 2 médailles d'or en 2020 à titre de meilleure agence de développement économique au monde, selon l'IEDC et le fDi Intelligence du Financial Times. »

Un nombre record de projets d'investissements étrangers et d'emplois

En 2020, Montréal International a accompagné un total de 90 projets, qui ont généré la création ou le maintien de 8 192 emplois de qualité, dont le salaire moyen s'élève à 83 976 $. Il s'agit de deux chiffres records pour l'organisation, qui mise sur une solide stratégie de ciblage sectoriel et géographique.

La valeur de ces investissements s'élève à 2,233 G$, en baisse de 15 % par rapport à 2019. Il s'agit toutefois d'une performance remarquable puisque la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime à 35 % la baisse de l'investissement direct étranger à l'échelle mondiale sur la même période.

Près de la moitié (49,2 %) de ces investissements proviennent de l'Europe, 43,9 % des Amériques et 6,9 % de l'Asie. Encore cette année, une grande variété de secteurs sont associés à ces investissements, tels que les services informatiques, le logiciel, l'intelligence artificielle, le transport logistique, les sciences de la vie et technologies de la santé, ainsi que le secteur de la finance.

Montréal recrute… virtuellement!

La pandémie a brusquement forcé l'arrêt des missions de recrutement de MI en présentiel à travers le monde en mars dernier, mais les résultats demeurent impressionnants : Talent Montréal a mené en 2020 12 missions de recrutement (dont 7 virtuelles sur le nouveau site talentmontreal.com), qui ont permis l'embauche de 772 travailleurs, dont 237 infirmiers et infirmières. Les travailleurs français représentent 75 % des embauches. « Montréal International offre un nouvel outil performant aux entreprises du Grand Montréal afin de les appuyer dans leur recrutement en continu à l'étranger, tout en rassemblant les arguments nécessaires pour promouvoir la métropole auprès des meilleurs talents », a précisé M. Paquet.

L'intelligence artificielle et les organisations internationales

Qu'ont en commun les trois projets d'organisations internationales appuyés par MI en 2020? L'intelligence artificielle (IA). Tour à tour, GEO BON, Future Earth et le CEIMIA ont choisi de miser sur l'écosystème montréalais dans ce domaine de pointe pour s'implanter ou prendre de l'expansion dans la métropole.

Le CEIMIA, créé de toutes pièces à l'initiative des gouvernements du Québec et du Canada, contribuera entre autres au développement responsable d'une IA fondée sur les principes essentiels d'éthique, de droits de la personne, d'inclusion, de diversité, d'innovation et de croissance économique.

Citations

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain. C'est pourquoi nous continuerons à travailler avec Montréal International pour assurer le rayonnement de la métropole à l'étranger, attirer des organisations internationales chez nous et contribuer à créer de bons emplois dans le Grand Montréal. C'est grâce à de tels partenariats que nous réussirons à créer une économie plus verte, ingénieuse, inclusive et résiliente. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)



« Je tiens à saluer tout le travail abattu par l'équipe de Montréal International en 2020, une année rendue particulièrement difficile par la pandémie de la COVID-19. La métropole est parvenue, malgré un contexte ardu, à tirer son épingle du jeu et à maintenir son dynamisme et son attractivité grâce à son identité forte et des acteurs économiques investis, comme l'est Montréal International. La relance qui se profile devra miser sur les forces de Montréal, telles que la vitalité de son centre-ville et le dynamisme de ses quartiers, pour soutenir notre économie, attirer de nouveaux joueurs et faire de la métropole une ville plus verte, plus inclusive et plus résiliente. Les défis sont grands, mais c'est tous ensemble que nous saurons les relever ».

- Valérie Plante, Mairesse de Montréal

« Avec la création d'Investissement Québec International, nous avons tous les outils pour coordonner nos efforts afin d'attirer des investissements et des talents étrangers tout en supportant les exportations des entreprises québécoises. Montréal International nous montre qu'en travaillant fort, et malgré la pandémie, notre métropole demeure un des endroits les plus attractifs dans le monde. Félicitations pour vos résultats et le travail de la dernière année! »

- Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

SOURCE Montréal International

Renseignements: Malika Paradis, TACT Conseil, (418) 933-2593, [email protected]

Liens connexes

www.montrealinternational.com