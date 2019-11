Montréal-Nord : une communauté alliée contre les violences faites envers les femmes !

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute la campagne provinciale des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ce sont plus de 180 pays qui y participent maintenant. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au Québec, cette campagne se conclut le 6 décembre, déclarée par le gouvernement canadien Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes en commémoration des 14 jeunes femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe à l'École Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. #30ansplustard

Les violences à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elles demeurent également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entourent.

Mentionnons que selon les données fournies par le SPVM, pour 2016-2017, « La proportion de femmes victimes de violence conjugale ayant porté plainte à la police est près de 1,8 fois plus importante à Montréal-Nord (6,2 %) qu'à Montréal (3,5 %) ».

« En 2017, l'arrondissement de Montréal-Nord a signé l'engagement d'être une Municipalité alliée contre la violence conjugale. En novembre 2019, le conseil d'arrondissement a réitéré cet engagement, plus déterminé que jamais à prendre des moyens pour améliorer l'égalité entre toutes les femmes et les hommes de sa communauté », affirme madame Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

À l'occasion de la Campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, nous rendons publics les résultats de l'étude Portrait de la violence conjugale et de la violence dans les relations amoureuses des jeunes à Montréal-Nord et de l'offre de services en la matière. Cette étude, confiée à la Table femmes Osez au féminin, en collaboration avec la Table Paix et Sécurité urbaines de Montréal-Nord ainsi que la Table de quartier de Montréal-Nord, et réalisée par l'équipe Trajetvi de l'Université de Montréal sous la direction de Marie-Marthe Cousineau, présente le portrait de la situation et émet des recommandations concernant les actions à mener.

Recommandations

Prévenir les violences dans les relations amoureuses dès l'adolescence. Sensibiliser et mobiliser la communauté de Montréal-Nord autour de la problématique de la violence exercée par un partenaire intime. Améliorer les milieux de vie au niveau des communautés locales. Accroître l'offre de services d'intervention psychosociale en violence conjugale et en violence dans les relations amoureuses. Mettre en place des services d'information et d'accompagnement par rapport aux procédures policières et judiciaires. Développer une communauté de pratique en matière de violence conjugale et de violence dans les relations amoureuses dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

En ce 25 novembre 2019, nous annonçons que les membres signataires de ce communiqué s'allient afin de faire de la lutte à la violence conjugale et à la violence dans les relations amoureuses des jeunes une priorité. La communauté de Montréal-Nord CONSTATE, PREND POSITION, AGIT.

En solidarité avec les femmes de tous les pays, du 25 novembre au 6 décembre, portons le ruban blanc en forme de « V » inversé pour dire « Assez, c'est assez, je dis NON à la violence ».

Soyez à l'affût des actions qui auront lieu dans la prochaine année, car c'est seulement ENSEMBLE que l'on peut changer les choses.

Les signataires :

Table femmes Osez au Féminin

Arrondissement de Montréal-Nord

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comité de réflexion sur le vieillissement

Concertation petite enfance-famille de Montréal-Nord

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

Table Paix et Sécurité urbaines de Montréal-Nord

