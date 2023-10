MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Ubisoft annonce qu'il réunit l'ensemble de ses studios de production nord-américains sous la direction de Christophe Derennes, actuellement directeur général d'Ubisoft Montréal, premier studio canadien du groupe fondé en 1997. M. Derennes devient ainsi directeur général pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, faisant de Montréal le nouveau pôle nord-américain d'Ubisoft. Ce nouveau pôle permettra d'accélérer l'exécution de la stratégie globale, de mettre l'accent sur nos projets porteurs, en plus de mettre en valeur nos équipes de talent, qui sont essentielles au succès à court et à long terme de l'entreprise.

Christophe Derennes (Groupe CNW/Ubisoft Montréal)

« Je suis très heureux de travailler avec l'ensemble des équipes. Nous allons mettre à profit les forces de chaque studio, puisque chacun a des capacités et des expertises uniques. Je suis convaincu que cette collaboration accrue permettra à nos équipes de s'entraider davantage, d'apprendre les unes des autres et surtout de s'inspirer afin de créer les meilleurs jeux pour nos joueuses et joueurs », a déclaré Christophe Derennes, directeur général, Amérique du Nord.

Les studios canadiens de Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Toronto, Winnipeg et américains, San Francisco (en partenariat avec Osaka et Sydney), Blue Mammoth Game à Atlanta et Red Storm Entertainment à Cary en Caroline du Nord représentent ainsi une des plus grandes forces de production de jeux vidéo au monde.

La création de ce nouveau pôle confirme les liens forts et les alignements déjà existants entre les différents studios d'Amérique du Nord, en plus de renforcer la synergie avec les équipes technologiques et recherche et développement sur le territoire. La consolidation des opérations se conclura en septembre 2024.

