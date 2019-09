Montréal International souligne les quatre années de Hubert Bolduc à la tête de l'organisation

MONTRÉAL, le 23 sep. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la nomination de Hubert Bolduc à la tête d'Investissement Québec International, Montréal International (MI) désire souligner son excellent travail en tant que président-directeur général.

Grâce aux efforts des quatre dernières années, monsieur Bolduc a fait grandir et rayonner Montréal International. Aujourd'hui, le Grand Montréal est plus attractif que jamais et son agence de promotion économique s'impose désormais comme un acteur incontournable en matière d'attraction d'investissements directs étrangers, de talents et d'organisations internationales.

« La nomination de Hubert à la tête d'Investissement Québec International constitue une bonne nouvelle pour le développement économique du Québec. Grâce à son leadership, il a su mener Montréal International vers de nouveaux sommets, ce pour quoi nous lui sommes très reconnaissants. Avec son équipe, il a su faire prospérer l'économie du Grand Montréal et nous sommes heureux qu'il puisse mettre son expertise au service du Québec. C'est avec plaisir que Montréal International collaborera étroitement avec Investissement Québec International afin de décupler l'expertise et la force de frappe en matière de développement économique dans le Grand Montréal », a déclaré monsieur Jean Laurin, vice-président du conseil d'administration de Montréal International.

Un succès d'équipe

Les succès de Montréal International sont des succès d'équipe. Monsieur Bolduc a su amener cette équipe redoutable et efficace à se dépasser et à constamment se fixer des objectifs toujours plus ambitieux.

L'organisation continuera à faire rayonner le Grand Montréal à l'échelle mondiale, afin d'attirer des entreprises, des talents et des organisations internationales de partout à travers le monde grâce à cette équipe aguerrie, agile et déterminée.

MI continue sa mission

Montréal International, c'est plus de 80 professionnels qui se dévouent au quotidien pour remplir avec succès sa mission. L'autonomie de Montréal International, la confiance et le soutien des différents paliers de gouvernement ainsi que du secteur privé lui permettront de remplir celle-ci efficacement.

Montréal International s'engage à continuer de contribuer au rayonnement international et à la prospérité du Grand Montréal en agissant comme un puissant levier de développement économique.

« Une collaboration encore plus étroite avec Investissement Québec International générera des retombées positives pour les deux organisations. Une fine compréhension des champs d'expertise de chacun permettra notamment une meilleure complémentarité », a ajouté monsieur Laurin.

Mentionnons que Montréal International affiche une performance record depuis trois ans. Depuis le début de l'année 2019, l'organisation a accompagné 39 projets d'investissements d'entreprises étrangères, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. Cela représente des investissements totaux de plus 1,2 milliard de dollars dans le Grand Montréal.

À propos de Montréal International (montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

SOURCE Montréal International

Renseignements: Céline Clément, Directrice, Communications et marketing, Montréal International, celine.clement@mtlintl.com, 514-987-9317

Related Links

www.montrealinternational.com