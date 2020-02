Montréal International souligne la contribution exceptionnelle de L. Jacques Ménard

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que l'équipe de Montréal International a appris le décès de L. Jacques Ménard, qui a présidé son conseil d'administration de 2014 à 2019. L'organisation souhaite rendre hommage à cet homme rassembleur, qui a contribué de façon marquée au développement économique et au rayonnement du Grand Montréal.

« L. Jacques Ménard a été un ambassadeur extraordinaire pour Montréal. Il a réussi à créer un nouvel élan pour la métropole, avec des retombées considérables sur le développement des affaires et la vitalité économique de tout le Québec », a affirmé Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Mais l'apport de Jacques Ménard va bien au-delà de ça. Il s'est toujours donné comme objectif de contribuer au bien-être de tous les Montréalais, avec un engagement social et des valeurs de solidarité exemplaires. »

Sous sa présidence, Montréal International a également connu une croissance sans précédent, avec une augmentation marquée de ses mandats, de ses budgets ainsi que de ses effectifs.

« L'engagement de Jacques Ménard a permis à Montréal International d'atteindre des objectifs ambitieux et de jouer pleinement son rôle de leader dans l'attraction d'investissements étrangers, de talents et d'organisations internationales », a déclaré Jean Laurin, président du conseil d'administration de Montréal International et président et chef de la direction de Devencore ltée.

« Ayant eu la chance de le côtoyer pendant des années au sein même du conseil d'administration, j'ai été au premier rang pour constater l'impact qu'il a eu sur l'ensemble de la communauté d'affaires montréalaise. »

Mentionnons que L. Jacques Ménard a été nommé président émérite de Montréal International l'an dernier.

