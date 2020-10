Une candidature soutenue par la communauté d'affaires du Grand Montréal



MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Montréal International (MI) a été officiellement reconnue comme la meilleure agence de développement économique au monde; une distinction prestigieuse décernée par l'International Economic Development Council (IEDC), le plus grand regroupement d'organisations en développement économique, avec plus de 5 000 membres.

Les membres du jury ont avant tout salué la vision stratégique de Montréal International, son impact économique global sur la communauté ainsi que sa capacité à développer l'expertise et le succès professionnel de ses employés. Pour appuyer sa candidature, MI a pu compter sur le ralliement de nombreuses organisations phares de la métropole, incluant ses partenaires gouvernementaux, les établissements de haut savoir ainsi que les entreprises locales et étrangères, qui ont pu témoigner concrètement de son apport incontournable à la croissance économique du Québec.

L'organisation s'est également démarquée par son partenariat d'affaires public et privé, ainsi que par ses performances records d'année en année pour accueillir les investisseurs étrangers, les organisations internationales ainsi que les talents du monde entier.

« Il n'existe pas, selon moi, de meilleure reconnaissance dans le domaine du développement économique! Ce résultat est le fruit d'efforts constants, déployés pendant près de 25 ans par toute l'équipe de MI ainsi que par mes prédécesseurs, pour promouvoir le Grand Montréal sur la scène internationale », a déclaré M. Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Nous avons reçu un soutien extraordinaire des différents acteurs de la communauté d'affaires du Grand Montréal, avec 31 lettres d'appui en quelques jours seulement. C'est la preuve concrète que nous pouvons tous nous mobiliser rapidement pour faire avancer les projets et soutenir la relance du Québec. »

Le premier ministre du Québec, François Legault, a également tenu à saluer cette annonce : « Nous sommes immensément fiers de voir Montréal International être sacrée meilleure agence de développement économique au monde. Mon gouvernement travaille depuis son élection à réduire l'écart de richesse du Québec avec le reste du pays. Pour ce faire, il faut une augmentation du salaire moyen des Québécois et je suis particulièrement heureux de voir que les investissements qu'a attirés Montréal International ont généré des emplois aussi bien rémunérés. Montréal International est un précieux collaborateur et nous souhaitons qu'elle continue son travail acharné. »

« Montréal International est plus qu'une simple agence de développement économique. C'est une équipe d'experts et précieux collaborateurs dévoués à continuer de positionner encore et toujours Montréal comme une ville de renommée mondiale pour son caractère innovant, hautement technologique et sa grande force d'attraction que sont ses gens. Indispensable pour bâtir des ponts solides entre des collaborateurs clés, l'organisation est un rouage essentiel rendant notre moteur économique toujours plus performant. Cette reconnaissance qu'on attribue aujourd'hui à Montréal International est pleinement méritée puisqu'ils ne cessent de nous impressionner par leur travail colossal, jour après jour, malgré des situations parfois très difficiles. Nous sommes fiers de collaborer avec eux pour créer de bons emplois et relancer l'économie canadienne grâce au fort pouvoir d'attraction de Montréal qu'ils savent faire rayonner avec succès », a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Montréal International contribue, année après année, au rayonnement de la métropole. En cette année marquée par une crise sanitaire sans précédent, Montréal International a maintenu le cap et est parvenu à enregistrer des résultats records. Son travail exceptionnel permet à Montréal de traverser la crise avec confiance et d'envisager une relance réussie, lorsque la pandémie aura été contenue. C'est donc avec fierté que je salue la distinction prestigieuse remise par l'International Economic Development Council (IEDC) à Montréal International, la meilleure agence de développement économique au monde. Je tiens à remercier toute l'équipe de Montréal International pour son dévouement, sa vision et sa volonté de toujours repousser les frontières pour faire de la métropole un leader mondial en matière de développement économique », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante.

Mentionnons que l'IEDC a également octroyé à Montréal International deux médailles d'argent pour la refonte de son site web ainsi que pour son site dédié aux étudiants internationaux.

Pour tous les détails liés à l'obtention de ce prix, consultez le site www.iedconline.org.

Des résultats records d'année en année

Alors que les plus grandes villes du monde rivalisent d'audace et de créativité pour attirer les meilleurs talents et investissements sur leur territoire, même en temps de pandémie, Montréal International continue d'enregistrer des résultats records.

En 2019, MI a appuyé 89 projets d'investissements directs étrangers, dont 58 implantations, ce qui signifie l'arrivée de plus d'une nouvelle entreprise par semaine sur le territoire. Les investissements enregistrés totalisent 2,642 G$, une hausse de 7 % par rapport à 2018 et 30 % par rapport à 2017. Ces projets ont permis la création de 7 700 emplois directs, avec un salaire moyen de 84 407 $.

L'équipe de MI a également facilité en 2019 le recrutement de plus d'un millier de travailleurs qualifiés internationaux et joué un rôle stratégique dans l'implantation de deux organisations internationales en plus d'en créer une de toute pièce, à la demande du gouvernement du Québec.

