Montréal, incubateur d'innovation - 4,5 M$ en soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, annoncent un co-financement de 4,5 M$ alloué à 8 projets d'appui aux incubateurs et accélérateurs d'entreprises. Ce soutien financier permettra de mieux positionner la création, le développement et la croissance de jeunes entreprises innovantes (startups) situées sur le territoire montréalais.

Dans le contexte de la relance économique, il est primordial d'accompagner les fondateurs de startups afin de mieux structurer leur projet, tout en leur donnant accès à des ressources spécialisées, à de la formation, à des conseils stratégiques ainsi qu'à un réseau d'affaires.

Ces dernières années, Montréal affichait un taux d'intention d'entreprendre en croissance, tout en connaissant une lancée dans le démarrage d'entreprises innovantes. La collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) permettra de renforcer le dynamisme entrepreneurial ainsi que la position de Montréal comme ville d'innovation à un moment crucial pour la reprise économique post-COVID, et ce, jusqu'en 2022.

La Ville de Montréal s'est jointe à l'appel de propositions du MEI pour soutenir le fonctionnement d'incubateurs et d'accélérateurs ainsi que de centres d'entrepreneuriat universitaire. Le MEI allouera à la Ville de Montréal une enveloppe totale de 3,5 M$ sur deux ans tandis que la Ville de Montréal ajoutera une somme de 1 M$ au cours de la même période.

« Les jeunes entreprises innovantes se démarquent par leur flexibilité, leur capacité à s'approprier les nouvelles technologies et leur facilité à développer des idées et des pratiques novatrices. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans le contexte incertain actuel. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'écosystème montréalais est composé de plus de 1 300 jeunes pousses sur son territoire. Avec cette annonce, nous solidifions la place de Montréal comme pôle d'innovation et mettons en place les conditions pour l'émergence des futures entreprises à succès. Cette approche a pour objectif de favoriser l'innovation en renforçant l'accompagnement des jeunes entreprises les plus prometteuses. »

Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Les huit projets qui seront mis de l'avant à Montréal contribueront à raffermir la position de la métropole comme chef de file mondial en matière de pratiques innovantes d'incubation et d'accélération. Les jeunes entreprises à forte croissance, par leur créativité et leur audace, renforcent la vitalité et l'activité économiques du Québec. Elles sont, et continueront assurément d'être, partie prenante de la nouvelle économie du 21e siècle, qui se transforme à très grande vitesse. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Organisme Titre du projet Aide Ville Aide MEI Aide totale District 3 - Université Concordia Bonification de l'accompagnement pour les startups québécoises dans le domaine de la santé 150 000 $ 450 000 $ 600 000 $ Groupe 3737 Consolidation et bonification de l'écosystème 3737 pour les entrepreneurs issus de la diversité 150 000 $ 450 000 $ 600 000 $ La Piscine - Zù Corridor de soutien entrepreneurial mieux défini et un ensemble de services à l'industrie culturelle et créative 150 000 $ 450 000 $ 600 000 $ Polytechnique Montréal Émergence d'entreprises technologiques connectées à l'écosystème - Technologies propres et cybersécurité 150 000 $ 450 000 $ 600 000 $ Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale - HEC Montréal (IEBN-HEC) Initiative "Passerelles" d'entrepreneuriat d'impact et numérique, en collaboration avec le Digihub 150 000 $ 450 000 $ 600 000 $ Espace ludique Continuité, adaptation et croissance à l'Espace Ludique, pour les startups en jeux vidéo 125 000 $ 375 000 $ 500 000 $ Campus des technologies de la santé (CTS Santé) MEDx : Programme d'accélération d'entreprises innovantes en santé numérique, en collaboration avec le Centre québécois d'innovation en biotechnologie 125 000 $ 375 000 $ 500 000 $ L'Esplanade Accélération des startups québécoises à impact social, environnemental et territorial - 500 000$* 500 000$

* Puisque la Ville a déjà une convention financière en vigueur de 555 000 $ avec l'organisme, le MEI assumera seul le financement de 500 000 $ afin d'éviter les dédoublements.





Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

