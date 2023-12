Montreal Guide Condo devient Guide Immo afin de rayonner partout au Québec

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Montreal Guide Condo, le chef de file du répertoire immobilier dédié aux habitations neuves du Québec, annonce aujourd'hui un changement significatif qui marquera une nouvelle ère dans son parcours. Désormais rebaptisée Guide Immo, l'entreprise embrasse ce changement de nom dans le but de mieux refléter son identité et de renforcer sa position en tant que guide immobilier de référence pour l'ensemble des habitations neuves du Québec.

Les r é gions souhaitent briller à travers le Qu ébec

Au tournant de cette nouvelle décennie, plusieurs promoteurs immobiliers régionaux se sont tournés vers la plateforme Montreal Guide Condo afin d'obtenir plus de visibilité sur le web. Le marché immobilier étant dans une effervescence inédite, les acheteurs et les locataires d'habitations neuves ne se limitent plus à Montréal et ses banlieues, mais s'étendent désormais à travers toutes les régions du Québec. Face à cette réalité émergente, Montreal Guide Condo devient Guide Immo, une évolution nécessaire pour mieux représenter la diversification des projets immobiliers (condos, maisons de ville, maisons unifamiliales, chalets, etc.) et l'ensemble des régions du Québec qui se retrouvent déjà sur son répertoire.

En adoptant un nom plus inclusif et représentatif de son offre, Guide Immo se positionne comme un allié de confiance pour ceux et celles qui cherchent une habitation neuve, qu'ils se trouvent à Gatineau, en Estrie, et partout ailleurs au Québec.

Pourquoi Guide Immo est toujours dans les premiers r é sultats de recherche

Le succès du répertoire immobilier Guide Immo repose principalement sur sa capacité à se positionner en tête des résultats des moteurs de recherche. Pour atteindre cette place de choix au sein des résultats organiques (SEO), l'entreprise a minutieusement analysé chaque élément susceptible d'influencer sa visibilité. Du code source, jusqu'aux fils d'Ariane, en passant par chaque adresse URL, tout a été fait avec la minutie d'un horloger.

Sachant que 88% des transactions immobilières passent désormais par une première validation en ligne, Guide Immo est conscient de l'importance de se positionner comme une ressource incontournable sur le web et garantie une présence dans les cinq premiers résultats de recherche.

Guide Immo regroupe plus de 1 400 projets immobiliers neufs tout en cumulant 100 000 visites mensuelles.

Mensuellement, 450 utilisateurs font une demande afin de trouver un logis qui répondra à leurs besoins.

La page Facebook regroupe plus de 11 000 abonnés et 9 600 usagers sont inscrits à l'infolettre.

Une histoire de famille

À l'origine, il y a une dizaine d'années, l'idée d'offrir un répertoire de tous les nouveaux projets émergents en métropole avait germé dans la tête d'Isabel Coutu, l'une des trois actionnaires de l'entreprise. À cette époque, les immeubles qu'on appelait encore tours de condominiums commençaient tout juste à percer le ciel montréalais et Mme Coutu était responsable du marketing de plusieurs de ceux-ci. Franchir le pas pour les réunir dans un site web où les usagers pourraient visualiser l'offre, comparer les projets, et même communiquer avec les promoteurs pour en faire l'acquisition semblait évident.

L'impulsion nécessaire à la concrétisation de cette vision fut apportée par les deux enfants d'Isabel Coutu: Ulysse et Mercedes. Ils devinrent les cerveaux essentiels pour propulser l'entreprise vers la place de choix qu'elle occupe aujourd'hui. Depuis le début, l'objectif premier qui les anime est d'offrir des informations pertinentes et objectives afin que locataires et acheteurs puissent prendre des décisions éclairées.

À propos de Guide Immo

Guide Immo est un répertoire immobilier, propulsé par silo.immo qui couvre l'ensemble du marché québécois de l'habitation neuve. Développée au cours des dix dernières années, la plateforme aide les promoteurs immobiliers, les acheteurs et les locataires à se rencontrer dans un univers interactif et personnalisé afin de conclure des transactions éclairées. Guide Immo offre non seulement un large choix d'habitations neuves, mais diffuse également du contenu informatif via son blogue, ses réseaux sociaux et son infolettre.

SOURCE SiLO.immo

Renseignements: Mercedes Coutu, 514 443-4909, [email protected], www.silo.immo