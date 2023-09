Montreal Guide Condo annonce la sortie du palmarès des meilleurs projets de condos à vendre édition 2023

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Montreal Guide Condo, le répertoire immobilier le plus complet de l'habitation neuve québécoise, est heureux d'annoncer la sortie du palmarès des meilleurs projets de condos à vendre édition 2023. Disponible dès maintenant sur le blogue de Montreal Guide Condo, le palmarès dévoile les dix projets de condominiums les plus appréciés de la province.

La ré f érence en immobilier neuf au Qué bec

Montreal Guide Condo répertorie plus de 1 400 projets immobiliers et cumule mensuellement plus de 100 000 visiteurs sur son site web. Depuis déjà trois ans, son palmarès est une référence de pointe pour les acheteurs de condominiums neufs. C'est un outil inestimable qui simplifie le processus d'achat de condos, permettant aux acheteurs et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées tout en explorant les opportunités de l'habitation neuve au Québec.

La sélection des projets repose sur l'avis de plus de 30 000 utilisateurs ayant noté, à l'aide d'un système d'évaluation chiffré d'une à cinq étoiles, les projets immobiliers figurant sur le répertoire. Le palmarès fournit également des informations détaillées sur chaque projet ainsi qu'un aperçu des projets émergents déjà très appréciés par les utilisateurs de la plateforme.

À propos de Montreal Guide Condo

Montreal Guide Condo est un répertoire immobilier couvrant l'ensemble du marché québécois de l'habitation neuve. Son objectif est d'aider promoteurs, acheteurs et locataires à se rencontrer dans un univers personnalisé afin de faciliter l'échange entre les parties. Chaque mois, plus de 450 utilisateurs font une demande afin de trouver une habitation qui répondra à leurs besoins tandis que 9 600 utilisateurs sont inscrits à l'infolettre. Ses plateformes permettent ainsi aux utilisateurs de trouver leur future habitation et de rester informés au sujet du marché immobilier et des dernières tendances en matière de design, d'architecture et d'urbanisme.

