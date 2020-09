Montréal en zone rouge : la CCMM prend acte de la mise sur pause des activités sociales pour 28 jours, mais réclame la suspension des frais fixes des entreprises touchées

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du passage en zone rouge du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal annoncé aujourd'hui par le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. La Chambre reconnaît la nécessité de mettre en place des mesures difficiles pour freiner la propagation du virus. Elle s'inquiète toutefois de l'impact dévastateur des nouvelles restrictions sur les entreprises touchées, même en prenant en considération que l'intention du gouvernement est de limiter ces nouvelles mesures à 28 jours.

« Dès le début de la crise, les entreprises ont fait preuve de rigueur et de discipline dans l'application des mesures sanitaires exigées par la santé publique. Nous comprenons que le gouvernement, désireux de maintenir le fonctionnement de l'économie, du système de santé et du réseau d'éducation, veut maintenant limiter radicalement le nombre de contacts sociaux. Alors que la très grande majorité des propriétaires de restaurants, de salles de spectacle et de lieux de rencontres sociales ont fait preuve d'une grande discipline, on leur demande aujourd'hui de suspendre leurs activités pour 28 jours », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Cette demande est très lourde de conséquences. Elle doit absolument s'accompagner d'un dispositif d'aide financière additionnelle pour tous les commerces touchés. Nous demandons au ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, de considérer l'élimination de tous leurs coûts fixes publics, de leur accorder un crédit d'impôt remboursable pour leurs taxes foncières et de faire en sorte qu'ils aient un accès immédiat au programme d'aide au loyer, sans exiger un appui des propriétaires », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous demandons au gouvernement d'améliorer la divulgation des données sur cette nouvelle éclosion. Nous devrions savoir où ont lieu les contaminations et dans quelle mesure les lieux d'emploi sont sécuritaires. Les témoignages que nous recevons du terrain indiquent que les employeurs et les employés au Québec et dans le Grand Montréal se comportent de façon exemplaire. Plus les entreprises auront des informations factuelles, plus elles seront en mesure de comprendre les raisons derrière les décisions qui sont prises aujourd'hui », a poursuivi M. Leblanc.

« Le Grand Montréal avait récemment retrouvé près de 96 % de son niveau d'emploi de février dernier. Il s'agissait de l'une des meilleures performances des métropoles d'Amérique du Nord. Toutefois, plusieurs secteurs, comme la restauration, le tourisme et l'hébergement, qui avaient du mal à se relever, seront parmi les plus sévèrement touchés par les nouvelles restrictions. Il faut également prendre soin du centre-ville de Montréal, où l'on retrouve une forte concentration d'établissements qui seront directement touchés par les nouvelles mesures », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

