Montréal accueille un bureau de l'International Sustainability Standards Board : CPA Canada se réjouit de la décision de l'IFRS Foundation

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) salue la décision de l'IFRS Foundation d'établir un bureau de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) à Montréal (Québec).

CPA Canada figure parmi un large éventail d'organisations et d'institutions des secteurs privé et public, dont le gouvernement fédéral, qui ont appuyé l'offre du Canada d'accueillir le siège de l'ISSB. Ensemble, ces organisations et institutions forment le groupe des Champions canadiens des normes internationales d'information sur la durabilité.

« Si Montréal a été choisie pour accueillir l'un des bureaux du nouveau conseil international, c'est que l'IFRS Foundation reconnaît l'engagement ferme du Canada en matière de gouvernance de la durabilité, ce que montrait déjà l'appui massif donné à la candidature du pays, explique Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction, CPA Canada. Il s'agit d'une réalisation importante et nous serons heureux de contribuer à l'évolution du rôle du Canada tandis que prend forme l'ISSB. Le message de l'IFRS Foundation est sans équivoque : elle fait confiance au Canada pour aider l'ISSB à établir sa présence mondiale. »

Une fois créé, le nouveau conseil élaborera un ensemble de normes internationales d'information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Un référentiel unique s'avère crucial puisque, à l'heure actuelle, de multiples cadres de référence et normes sont appliqués à la présentation de l'information sur la durabilité. Le monde des affaires est maintenant mûr pour l'adoption d'une approche uniforme. L'IFRS Foundation, qui publie les normes internationales d'information financière utilisées dans plus de 140 pays, puisera dans son expérience pour mettre sur pied l'ISSB.

La structure de l'ISSB comprendra plusieurs bureaux répartis dans le monde entier. Selon l'annonce faite par l'IFRS Foundation : « Les bureaux de Francfort (siège du nouveau conseil et du bureau de la présidence de l'ISSB) et de Montréal seront responsables de fonctions clés visant à assister le nouveau conseil et à renforcer la collaboration avec les parties prenantes régionales. » D'autres bureaux situés à San Francisco et à Londres fourniront du soutien technique et des plateformes destinées à la mobilisation des acteurs du marché et à la collaboration avec les parties prenantes régionales. Des pourparlers sont également en cours sur les propositions de Pékin et de Tokyo d'assurer la présence du nouveau conseil dans la région de l'Asie et de l'Océanie.

« Le Canada a su démontrer par le passé sa capacité de rallier différentes parties et d'accueillir des points de vue divergents pour en arriver à un consensus ou à une solution », souligne Charles-Antoine St-Jean. Dans ce contexte, le Canada est bien placé pour collaborer avec les économies émergentes ou en développement - ce qui, aux yeux de l'IFRS Foundation, constituera une priorité.

En établissant un bureau à Montréal, l'ISSB pourra tirer parti de la riche expérience du Canada en matière de normalisation et d'innovation, ainsi que de son vaste bassin de talents variés.

Le Canada travaille depuis longtemps avec les institutions internationales, dont l'IFRS Foundation, sur les questions de durabilité et de normalisation. Sa décision d'adopter les Normes internationales d'information financière, il y a plusieurs années, plutôt que les PCGR américains a d'ailleurs incité de nombreux autres pays à faire de même.

« Une fois de plus, notre pays est prêt à faire figure de pionnier dans la mise en place d'un nouveau processus de normalisation », affirme Charles-Antoine St-Jean.

Pour en savoir plus sur la création de l'ISSB par l'IFRS Foundation, consultez la page https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/#current-stage.

À PROPOS DE CPA CANADA

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.cpacanada.ca/fr