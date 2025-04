NEW YORK, 10 avril 2025 /CNW/ - Montran a reçu le prix dans la catégorie « Payment Services Development » lors de la remise de prix des Central Banking Awards. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'engagement de Montran à réaliser l'interopérabilité de l'infrastructure financière grâce à notre système de paiement instantané.

Le déploiement du système de paiement instantané de Montran dans diverses régions du monde a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation des banques centrales, des centres d'échange de données, des banques commerciales, des institutions financières non bancaires, des opérateurs de réseau mobile, des commerçants, des agents et des utilisateurs finaux grâce à une solution de paiement instantané interopérable de pointe.

Misant sur dix systèmes de paiement instantané en temps réel dans le monde entier, de l'Angola au Panama, Montran continue de renforcer les écosystèmes financiers grâce à des solutions novatrices qui améliorent la rapidité, la sécurité et l'accessibilité des transactions. Le lancement récent du module de connectivité TIPS de BORICA en Bulgarie démontre une fois de plus l'engagement de Montran à faire progresser les paiements instantanés transfrontaliers, en assurant l'efficacité opérationnelle et la conformité aux normes européennes.

Stimuler les paiements instantanés

La plateforme IPS de Montran a été conçue pour favoriser l'évolutivité, la flexibilité et la sécurité, ce qui en fait le choix privilégié des banques centrales et des systèmes nationaux de compensation. Conçu pour appuyer un traitement en temps réel 24 h sur 24, 7 jours sur 7, le système offre :

La gestion de pointe de la fraude assurant la protection des transactions;

Des paiements fluides fondés sur des codes QR pour des transactions numériques instantanées;

Une capacité de traitement de plus de 5 000 transactions par seconde;

Une intégration directe avec les systèmes internationaux , y compris ECB TIPS et PAPSS.

Depuis le lancement de son premier système de production paiement instantané en 2018, Montran a continuellement amélioré sa plateforme avec des modules de procuration et de pseudonymes, une gestion avancée des liquidités et des outils de détection de la fraude configurables, assurant ainsi une infrastructure de paiement à l'épreuve du temps.

« Alors que les paiements instantanés deviennent la norme mondiale, nous demeurons déterminés à aider les banques centrales et les institutions financières à accélérer la transformation numérique grâce à une infrastructure financière évolutive et fiable », a déclaré Cristi Jurca, responsable de produits, système de paiement instantané chez Montran.

Expansion mondiale et innovations futures

L'écosystème de paiement instantané de Montran connaît une croissance rapide, trois autres systèmes sont en cours d'élaboration et des initiatives majeures ont lieu au Guatemala et en Asie. L'entreprise se concentre également sur l'intégration des systèmes de paiement instantané aux technologies financières émergentes, y compris les monnaies numériques de banque centrale et les solutions améliorées de gestion du risque de fraude.

« L'évolution des paiements numériques s'accélère, et Montran ouvre la voie en offrant des solutions financières efficaces en temps réel qui stimulent la croissance économique et l'inclusion financière », a déclaré Ciprian Tesa, chef de la technologie chez Montran.

Montran demeure déterminée à atteindre son objectif d'unifier le monde financièrement en dotant les banques centrales, les institutions financières et les fournisseurs de services de paiement de la prochaine génération de technologies de paiement numérique.

