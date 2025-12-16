NAIROBI, Kenya, 16 décembre 2025 /CNW/ - Montran a officiellement lancé Montran Africa, son siège régional basé au Kenya, et entame une nouvelle ère de partenariat, de proximité et de progrès pour le leader mondial de la fintech dans l'un des écosystèmes financiers les plus dynamiques au monde.

L'événement, auquel ont assisté des représentants des banques centrales, des institutions financières, des régulateurs et des chefs de file de l'industrie de toute l'Afrique, a célébré le partenariat de plusieurs décennies entre Montran et le continent et la formalisation de ses opérations régionales. Le siège social basé à Nairobi servira de hub pour l'engagement client, le soutien à la mise en œuvre et l'innovation dans l'écosystème financier en constante évolution de l'Afrique.

« L'Afrique connaît l'une des transformations les plus excitantes de la finance mondiale » , déclare Alexander Esca, chef de la direction de Montran. « Le lancement de Montran Africa reflète notre engagement durable envers le continent. Nous avons longtemps fait partie du parcours financier de l'Afrique ; aujourd'hui, nous approfondissons encore davantage cette relation. »

Sous la direction de Wohoro Ndohho, directeur exécutif régional de Montran Africa, le nouveau bureau permettra une collaboration plus étroite avec les clients, une livraison plus rapide et des solutions adaptées aux divers marchés africains. Les systèmes de Montran alimentent déjà des infrastructures nationales et régionales clés à travers le continent, permettant des transactions financières en temps réel, sécurisées et interopérables.

« Ce lancement est à la fois une célébration et un engagement », déclare Wohoro Ndohho. « Une célébration de ce que nous avons accompli avec nos partenaires partout en Afrique - et un engagement que Montran continuera d'investir, d'innover et de collaborer pour mettre en œuvre la prochaine génération d'infrastructures financières qui favorisent l'inclusion, la résilience et la croissance. »

Partout en Afrique, les solutions de Montran alimentent l'épine dorsale des marchés financiers, soutenant quotidiennement des millions d'utilisateurs. Des systèmes RTGS et ACH aux CSD, plateformes IPS et centres de paiement transfrontaliers, l'infrastructure de Montran favorise l'interopérabilité, l'inclusion et l'innovation. Ses technologies sont essentielles aux systèmes financiers nationaux et régionaux, assurant la stabilité, la transparence et la modernisation continue dans divers marchés.

La création de Montran Africa marque un nouveau chapitre dans le partenariat de la société avec le continent. Alors que l'Afrique s'accélère vers la transformation numérique et l'intégration financière transfrontalière, Montran invite toutes les parties prenantes à participer à cette démarche commune.

