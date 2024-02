Le produit Model Copilot améliore la documentation et la gouvernance grâce à l'IA avancée

NEW YORK, 20 février 2024 /CNW/ - Montoux, un important fournisseur de technologies d'intelligence artificielle et de modélisation actuarielle, a annoncé aujourd'hui le lancement de Model Copilot, le tout premier copilote d'IA générative conçu spécialement pour les actuaires. Ce produit révolutionnaire devrait transformer le travail actuariel en éliminant de 80 à 90 % du temps nécessaire pour effectuer des tâches de modélisation courantes.

Le Model Copilot est doté d'une série sans cesse croissante de fonctions visant à s'attaquer aux complexités de la documentation et de la gouvernance de modèle. En exploitant la puissance de l'IA générative avancée, Model Copilot aide les actuaires à comprendre, à documenter et à maintenir les modèles avec un niveau sans précédent de clarté, d'exactitude et d'efficacité. En automatisant les aspects les plus chronophages de la documentation et de la gouvernance de modèle, Model Copilot permet aux actuaires de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques et les tâches d'analyse, ce qui améliore considérablement la productivité et la qualité des résultats.

« Model Copilot représente un grand pas en avant dans l'intégration de l'IA générative au sein du domaine actuariel, a déclaré Klaas Stijnen, cofondateur et cochef de la direction de Montoux. Nous sommes déterminés à offrir des solutions novatrices qui habilitent les actuaires, et le Model Copilot témoigne de cet engagement. En automatisant et en améliorant la documentation de modèle, nous améliorons non seulement l'efficacité et l'exactitude du travail actuariel, mais nous établissons également une nouvelle norme pour l'industrie. L'ensemble des caractéristiques de Model Copilot prendra beaucoup d'ampleur au fil du temps afin de résoudre d'autres défis auxquels les actuaires sont confrontés dans leur travail quotidien. »

Principaux avantages de Model Copilot :

Meilleure documentation de sa catégorie : Le Model Copilot produit une documentation complète, claire et concise qui respecte et dépasse les normes de l'industrie. Cela permet de s'assurer que les modèles sont entièrement compréhensibles et transparents, ce qui facilite l'examen, la validation et la conformité à la réglementation.

Efficacité temporelle : En automatisant d'importantes composantes du processus de documentation, Model Copilot réduit considérablement le temps que les actuaires doivent consacrer à la documentation manuelle. Cela permet aux actuaires de consacrer un temps précieux à des travaux plus complexes et plus percutants.

Uniformité et exactitude : Model Copilot permet une documentation uniforme pour tous les modèles d'une succession, ce qui réduit le risque d'erreur humaine et améliore la fiabilité du travail actuariel.

Facilité de mise en œuvre : Model Copilot n'exige pas de migration de modèles dans le système actuariel. Les assureurs ne font que télécharger les normes de documentation et d'information sur les modèles et peuvent immédiatement réaliser la valeur de la demande.

IA sécurisée, transparente et vérifiable : Model Copilot peut être déployé au moyen de l'environnement infonuagique sécurisé de Montoux ou au sein de celui de l'assureur. Les assureurs peuvent également choisir leur grand modèle de langage privilégié et configurer l'application pour répondre à leurs exigences internes en matière de sécurité des données et de protection des renseignements personnels.

Model Copilot de Montoux est maintenant offert aux assureurs qui cherchent à améliorer leurs capacités de modélisation et à envisager l'avenir de la transformation financière axée sur l'IA générative. Pour de plus amples renseignements sur le Model Copilot et la façon dont il peut moderniser vos processus actuariels, veuillez consulter le site www.montoux.ai.

À propos de Montoux :

Montoux est le principal fournisseur d'outils de modélisation et d'IA actuarielle, établissant une nouvelle norme sur la façon dont les actuaires et les compagnies d'assurance évaluent et gèrent les risques. La boîte à outils de Montoux exploite la puissance de l'intelligence artificielle, du nuage et de l'automatisation pour moderniser les processus actuariels traditionnels, permettant aux assureurs de se libérer des contraintes des systèmes de modélisation traditionnels et d'amplifier la productivité actuarielle et l'impact stratégique. Parmi ses clients, on compte plusieurs des principaux fournisseurs d'assurance au monde basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L'entreprise figure aux classements InsurTech100 et AIFinTech100 des entreprises technologiques les plus novatrices au monde. Pour en savoir plus : www.montoux.ai

Personne-ressource pour les médias :

Matt Cook

[email protected]

Directeur du marketing et des partenariats

Montoux

989 882-5435

SOURCE Montoux