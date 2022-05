Montez à bord! La saison des navettes fluviales s'amorcera dès le 4 juin

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a donné, ce matin, le coup d'envoi à la saison 2022 des navettes fluviales au quai de liaison Vieux-Port-Pointe-aux-Trembles, à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.

Rappelons que le réseau de navettes fluviales comprendra cette année six liaisons qui permettront de relier Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à Boucherville, le Vieux-Port à l'île Sainte-Hélène et à Longueuil, de même que le parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron et à Boucherville. Cette dernière liaison, qui sera disponible à compter du 6 juin, constitue une mesure d'atténuation au chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les usagers sont invités à réserver leurs billets dès maintenant sur les sites Web des armateurs exploitant les différentes liaisons, soit Navark et AML. Toute l'information relative aux horaires et aux tarifs est également disponible sur ces sites.

Citation

« Aujourd'hui est une journée importante alors que nous lançons la saison des navettes fluviales. Les citoyennes et citoyens de la grande région de Montréal peuvent enfin bénéficier d'un réseau de transport collectif bonifié et diversifié qui leur permet de profiter pleinement de notre majestueux fleuve. Les navettes sont un mode de transport unique qui assure une mobilité durable répondant aux défis environnementaux de notre époque et permettant d'éviter la congestion routière. J'invite toute la population à utiliser ce service pour ses déplacements quotidiens! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le projet pilote de navettes fluviales est mené par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et financé conjointement par le ministère des Transports, l'ARTM et la Ville de Montréal.

L'initiative de la navette fluviale remonte à 2018 alors que le projet a fait l'objet d'une mise à l'essai. Les résultats, fort concluants, ont permis, à l'été 2019, de mettre en place un projet-pilote qui a joint près de 60 000 usagers en 2 600 traversées. Le nouveau service de mobilité a dû être interrompu en 2020 en raison notamment des contraintes opérationnelles liées à la crise sanitaire de la COVID-19, mais a connu un vif succès lors de sa reprise en 2021.

Lors de la signature de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'étaient engagés à offrir une navette fluviale entre le Vieux-Port et Pointe-aux-Trembles .

