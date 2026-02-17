MONTMAGNY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Montel Inc., chef de file canadien dans la fabrication de systèmes mobiles à haute densité, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec des chercheurs de l'Université métropolitaine de Toronto (TMU) afin de soutenir le développement d'une technologie novatrice de production intérieure de petits fruits indépendante des pollinisateurs.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien majeur de la Fondation de la famille Weston, dans le cadre de la phase d'expansion du Défi Cultiver l'innovation d'ici, qui investit dans des solutions canadiennes innovantes visant à permettre une production fiable, à l'année de petits fruits.

Dans le cadre de cette collaboration, Montel concevra et hébergera une ferme pilote dédiée, nommée MoFarm, où la nouvelle technologie de pollinisation par circulation d'air développée par la TMU sera testée et évaluée dans des conditions réelles et contrôlées.

Un effort national pour repenser la production alimentaire

En juin 2025, les chercheurs de la TMU, la professeure Habiba Bougherara et la professeure Lesley Campbell, ont obtenu une subvention pouvant atteindre 5 millions de dollars afin de faire progresser leurs travaux sur un système novateur permettant la culture intérieure de framboises -- et potentiellement d'autres petits fruits -- sans recours aux abeilles.

Leur innovation repose sur un système breveté de circulation de l'air et de microclimat capable d'assurer le transfert autonome du pollen entre les fleurs, répondant ainsi à l'un des défis les plus persistants de la production en environnement contrôlé.

L'engagement de la Fondation de la famille Weston à renforcer l'écosystème canadien de production alimentaire a été déterminant pour faire avancer ce projet. Montel est fière de contribuer à cette vision nationale en fournissant l'infrastructure où la découverte scientifique et l'excellence en ingénierie peuvent converger.

Le rôle de Montel : rendre l'innovation concrète

Montel s'inscrit dans ce projet à titre de leader reconnu en systèmes de culture verticale intérieure, en mettant à profit son expertise en ingénierie et un environnement d'essais conçu sur mesure afin de soutenir le leadership scientifique de la TMU.

MoFarm, située à proximité immédiate de l'usine de fabrication de Montel à Montmagny (Québec) et conçue par Montel, servira de site clé pour :

Évaluer la performance des technologies de pollinisation

Soutenir des cycles de culture continus, à l'année

Reproduire des conditions représentatives de la culture verticale intérieure

Favoriser une collaboration étroite entre les chercheurs de la TMU et les experts de Montel

Cette ferme pilote illustre l'engagement commun de bâtir un avenir alimentaire canadien plus résilient, durable et autonome.

« La mission de Montel a toujours été d'aider les producteurs à cultiver davantage avec moins d'espace. Collaborer avec la TMU nous permet de repousser les limites de ce que la culture intérieure peut accomplir lorsque la science et l'ingénierie avancent main dans la main. »

-- Yves Bélanger, vice-président aux ventes - Culture verticale intérieure, Montel Inc.

Une percée en culture intérieure sans pollinisateurs

Les recherches de la TMU s'attaquent à un obstacle clé de la production intérieure de petits fruits : assurer une pollinisation efficace sans abeilles. En combinant sciences végétales, ingénierie mécanique et contrôle précis du microclimat, le projet vise à :

Soutenir la fructification indépendante des pollinisateurs

Réduire la dépendance aux populations d'abeilles vulnérables

Améliorer la prévisibilité des rendements en environnement intérieur

Permettre une production multi-niveaux grâce à une architecture végétale compacte

Favoriser une production canadienne de petits fruits plus durable et annuelle

« Ce financement nous permet de concevoir et de tester un système qui pourrait transformer la production intérieure de petits fruits au Canada. Le partenariat avec Montel nous donne l'occasion de valider cette technologie dans des conditions réelles de culture intérieure. »

-- Professeure Habiba Bougherara, Université métropolitaine de Toronto

