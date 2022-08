Montée de Picardie, à Varennes - Début des travaux d'asphaltage le 15 août

LONGUEUIL, QC, le 9 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'asphaltage sur l'ensemble de la montée de Picardie, à Varennes, commenceront le 15 août. Les interventions, prévues majoritairement en journée et s'échelonnant jusqu'à la fin septembre, débuteront au sud de la route 132 et se prolongeront jusqu'à l'intersection des chemins de la Butte-aux-Renards et Charles-Aimé-Geoffrion.

Gestion de la circulation sur la montée de Picardie du 15 août à la fin septembre

La circulation se fera par alternance, sur une distance d'un kilomètre à la fois.

L'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. Aucun détour n'est requis.

Les heures de travail varient en fonction des tronçons.

De la route 132 au chemin de la Baronnie :



Lundi au vendredi : de 9 h à 15 h



Du chemin de la Baronnie au chemin du Petit-Bois :



Lundi au vendredi : de 6 h à 19 h



Du chemin du Petit-Bois aux bretelles de l'autoroute 30 ouest :



Lundi au vendredi : de 9 h à 15 h



Des bretelles de l'autoroute 30 ouest au chemin Charles-Aimé-Geoffrion :



Dimanche au vendredi : de 18 h au lendemain à 6 h

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Les travaux d'asphaltage de cette route sont inscrits sur la liste des investissements routiers et maritimes 2022-2024 de la région de la Montérégie.

