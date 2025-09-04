MontClerc Capital annonce la nomination de Mathieu L. L'Allier à titre d'Associé-directeur

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - MontClerc Capital est fier d'annoncer la nomination de Mathieu L. L'Allier au poste d'Associé-directeur. Fort d'un parcours impressionnant en investissement, en gestion et en conseil stratégique et financier, il apportera un leadership renouvelé et une expertise reconnue à l'équipe de MontClerc Capital.

« L'arrivée de Mathieu L. L'Allier à titre d'Associé-directeur représente une étape importante dans la croissance de MontClerc Capital. Son expérience exceptionnelle, jumelée à sa vision stratégique et à son engagement communautaire, en font un leader inspirant pour notre organisation et pour l'écosystème d'affaires du Québec », a déclaré Claude Choquette, président de HDG, Groupe Le Massif et Gestion MontClerc.

Mathieu L. L'Allier a fondé, développé et vendu des entreprises dans les secteurs des services financiers et du divertissement. Comme banquier d'affaires, il a conseillé des entreprises sur des stratégies de création de valeur, des fusions et acquisitions totalisant plus de 125 milliards de dollars, ainsi que sur des financements de plus de 50 milliards de dollars.

Avant de se joindre à MontClerc Capital, il a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment à titre de Vice-président du conseil, Directeur général et Chef de la banque d'affaires pour l'est du Canada chez Stifel. Il a également été Président-fondateur de Mission Capital et Directeur général et Chef de la banque d'affaires et des prêts aux entreprises chez BMO Marchés des Capitaux, Québec et Maritimes. En début de carrière, il a travaillé comme ingénieur de production chez Refresco.

Engagé dans sa communauté, M. L'Allier est Président du comité des placements de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et siège au conseil d'administration d'Innovobot, un fonds de prédémarrage axé sur les technologies. Il a aussi contribué aux conseils d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal et du programme de MBA de l'Université McGill.

Titulaire du titre de CFA (Chartered Financial Analyst), il est diplômé en génie mécanique (B.Ing) et en administration des affaires (MBA) de l'Université McGill, et a également complété des études à la Solvay School of Economics and Management de Bruxelles. Il est diplômé du programme de leadership d'Helios-McKinsey.

En tant qu'Associé-directeur, Mathieu L. L'Allier assurera le leadership de l'équipe d'investissement composée de Martin Garand, Associé; Marc-Olivier Choquette, Associé; et Maxime Choinière, Gestionnaire principal.

À propos de MontClerc Capital

MontClerc Capital est un fonds d'équité privé de 250 millions de dollars qui fait des investissements minoritaires significatifs et de contrôle. MontClerc Capital est née de l'union des visions entrepreneuriales complémentaires et de la capacité d'investissement de la Famille Gauthier de HDG et du Groupe Le Massif ainsi que de la famille Leclerc du Groupe Leclerc. Les deux groupes, ainsi que l'ensemble des 14 familles d'entrepreneurs à succès qui agissent comme commanditaires de MontClerc Capital, maitrisent et mettent à contribution l'expertise pour bâtir des entreprises de niveau mondial et multigénérationnelles. MontClerc Capital apporte une expérience opérationnelle et d'investissement qui se distingue par une approche collaborative axée sur la croissance permettant de créer de la valeur sur le long terme.

