Mont-Laurier - Concrétisation du plan de transport et de dynamique des déplacements

MONT-LAURIER, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements urbains dans la ville de Mont-Laurier, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le début des interventions à venir dans le cadre du plan de transport et de dynamique des déplacements.

Le ministère des Transports et la Ville de Mont-Laurier ont travaillé en étroite collaboration afin de résoudre les problèmes de circulation au centre-ville de Mont-Laurier. Un premier projet menant au réaménagement des voies sur le boulevard Albiny-Paquette (route 117), entre la rue de la Madone et la 5e Avenue, sera entamé au printemps 2022. Ces interventions comprendront la réalisation de travaux d'asphaltage, de correction des ornières, de modernisation des feux de circulation à cinq intersections et de réaménagement des voies afin d'intégrer, au centre de la chaussée, une voie de virage à gauche dans les deux sens.

« Notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population et de ses partenaires. Il était important pour nous de répondre favorablement à la demande du milieu concernant l'amélioration de la sécurité et de la fluidité de la circulation dans ce secteur. Je remercie la Ville de Mont-Laurier pour sa collaboration et son engagement dans la réalisation de ce dossier. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les citoyens de la région, les usagers de la route 117 et les élus de Mont-Laurier ont fait preuve de patience. Il fallait arriver à une solution. Votre gouvernement a fait de ce projet une priorité et, avec l'excellente collaboration entre l'équipe de la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports et celle de la Ville de Mont-Laurier, nous annonçons aujourd'hui des travaux qui se réaliseront dès cet été dans la zone urbaine de la route 117. Je me réjouis de cette annonce de modernisation des feux de circulation, un projet grandement souhaité pour améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des déplacements au centre-ville. Je tiens à remercier les équipes de cette direction générale du Ministère, mon collègue François Bonnardel pour sa grande écoute ainsi que M. Daniel Bourdon pour sa détermination. Un autre beau dossier réglé dans Labelle! »

Chantale Jeannotte, députée de la circonscription de Labelle

« La modernisation et la synchronisation des feux de circulation ainsi que l'asphaltage des intersections et le réaménagement de la chaussée par du marquage au sol amélioreront significativement les conditions de circulation et la sécurité de cette artère principale majeure pour la ville de Mont-Laurier. Rappelons que les citoyennes et citoyens attendent cette décision depuis plus d'une décennie. En plus des démarches réalisées par le conseil municipal au cours des quatre dernières années auprès du ministère des Transports, je tiens à souligner l'excellent travail de Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle. Grâce à ses interventions, ce projet se concrétise aujourd'hui. »

Daniel Bourdon, maire de la Ville de Mont-Laurier

Faits saillants

Dans le cadre de cette première intervention, le Ministère prépare actuellement un appel d'offres en vue des travaux d'asphaltage et de correction des ornières.

Le Ministère poursuit son analyse pour la totalité du plan de transport et de dynamique des déplacements de l'ensemble de la route 117, en collaboration avec la Municipalité.

Ce plan s'inscrit dans une démarche de planification structurée et repose sur une vision à long terme de la dynamique des déplacements multiusagers (automobiles, camions, piétons, cyclistes, véhicules hors route, etc.). Il tient également compte du développement actuel et futur de la ville et des nombreux projets qui se concrétiseront au cours des prochaines années.

