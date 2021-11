Monsieur le ministre Duclos : Écoutez la science

L'industrie du vapotage demande au Canada d'ouvrir la voie en matière de réduction des risques lors de la conférence de la COP9 sur la Convention-cadre de la lutte antitabac (CCLAT) de l'OMD

TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) demande au ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, de prendre une position ferme en faveur de la réduction des risques lors de la prochaine Conférence des Parties (COP9) concernant la Convention-cadre de la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette position du gouvernement fédéral permettrait de s'assurer que les alternatives comme les produits de vapotage demeurent une option attrayante pour les fumeurs adultes qui tentent d'arrêter de fumer.

« Pour des raisons qui vont à l'encontre des preuves scientifiques et de la santé publique, l'OMS continue de défendre une position selon laquelle les produits du tabac et du vapotage sont traités essentiellement de la même manière, ce qui est incompatible avec le concept de réduction des risques. Si l'OMS défend cette position à la COP9, le ministre Duclos doit la rejeter, car elle porterait gravement atteinte au soutien traditionnel du Canada à la réduction des risques », a déclaré Daniel David, président de l'ARIV.

Des organismes médicaux et scientifiques du monde entier, dont le Royal College of Physicians (Royaume-Uni), ont conclu que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que la cigarette. Par ailleurs, rappelons que Santé Canada reconnaît que le vapotage constitue une option moins nuisible pour les fumeurs.

« Allez sur le site Web de Santé Canada aujourd'hui et vous verrez qu'il y est inscrit que "le vapotage est moins dangereux que le tabagisme". » Pour cette raison, le Canada ne peut pas adopter un cadre mondial de l'OMS qui suggère le contraire. Cela ne fera que créer de la confusion et compromettre la possibilité pour les fumeurs de passer au vapotage. Si le Canada adopte un cadre de l'OMS qui traite les produits du tabac et du vapotage de la même manière, nous n'aurons fait qu'un énorme pas en arrière pour la santé publique. Il n'y a aucune raison d'adopter une position qui créera davantage de confusion dans l'esprit du public au sujet de la valeur significative et bien établie de réduction des méfaits que le vapotage représente pour les fumeurs adultes », a déclaré M. David.

Les signataires de la CCLAT se réuniront du 8 au 13 novembre dans le cadre de la COP9 sur la convention. Le Canada n'a pas publié la liste des participants, mais on présume que cette dernière comprend des fonctionnaires de Santé Canada.

« Ces réunions de l'OMS sur la CCLAT sont notoirement opaques et les médias en sont souvent exclus. Le ministre Duclos doit indiquer au 1,2 million de fumeurs canadiens s'il défendra leurs intérêts et leur santé contre le programme activiste de l'OMS », a déclaré M. David.

L'ARIV demande au ministre Duclos de faire connaître publiquement la position du Canada en vue de la COP9, d'insister sur la transparence publique pendant les réunions et d'appeler à un examen inclusif, scientifique et fondé sur des données probantes de la politique de l'OMS afin de promouvoir les technologies de réduction des dangers du tabac comme le vapotage. De plus, nous demandons au ministre Duclos de tenir compte de la lettre ouverte de cent professionnels de la santé de renommée mondiale qui s'opposent à la proposition de l'OMS sur le vapotage.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada. L'approche d'ARIV est basée sur des preuves crédibles, la science, les faits et la logique. Dans le cadre de ses efforts pour développer et défendre l'industrie de façon responsable, l'Association s'engage à collaborer avec Santé Canada et d'autres organismes de réglementation pour identifier les meilleures pratiques et l'élaboration de règlements fondés sur des preuves.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.vitaofcanada.com.

SOURCE Association des Représentants de l’Industrie du Vapotage (ARIV)

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue en français : Daniel Marien, Directeur fondateur, L'Association des représentants de l'industrie du vapotage, 450 543-9183

Liens connexes

https://vitaofcanada.com/?lang=fr