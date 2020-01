Monsieur Daniel Cormier, chercheur à l'IRDA, récompensé par Les Producteurs de pommes du Québec

En lui remettant ce prix, les Producteurs de pommes du Québec ont voulu souligner son implication et ses réalisations qui ont eu des répercussions positives sur l'ensemble de l'industrie pomicole. Chercheur à l'IRDA depuis 1999, ses travaux de recherche visent principalement à développer de nouvelles stratégies de lutte contre les insectes ravageurs des cultures par l'utilisation de moyens à risques réduits pour l'environnement et la santé en conformité avec le programme de production fruitière intégrée.

« Monsieur Cormier est un allié des producteurs de pommes depuis plus de 20 ans. Nous sommes fiers de souligner son travail et sa rigueur. En plus d'avoir été à la tête de projets de recherche porteurs pour la pomme, il est un vulgarisateur reconnu par ses pairs et par les gens du secteur » mentionne madame Stéphanie Levasseur, présidente des Producteurs de pommes du Québec.

« Au nom de l'IRDA, je tiens à féliciter Daniel Cormier pour cette distinction, mais surtout pour sa contribution à l'adoption de pratiques qui favorisent la protection de l'environnement et la santé des travailleurs », d'ajouter monsieur Georges Archambault, président et chef de la direction de l'IRDA.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Ses experts permettent notamment aux municipalités et aux entreprises de s'approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales rentables pour se conformer aux exigences règlementaires et sociales. Chaque année, l'organisation travaille sur plus d'une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche. www.irda.qc.ca.

À propos des Producteurs de pommes du Québec

Les Producteurs de pommes du Québec représentent 470 producteurs répartis dans 4 régions (Laurentides, Les Frontières, Vallée Montérégienne et Québec). La production pomicole québécoise c'est 5 370 hectares de vergers et en moyenne 5,8 millions de minots récoltés annuellement.

