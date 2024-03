PARIS, 22 mars 2024 /CNW/ - Réaffirmant son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat saoudien, Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, a participé à l'édition 2024 du salon Franchise Expo Paris : le principal événement du secteur des affaires pour les entrepreneurs franchisés.

Monsha'at a participé à l'exposition internationale, aux côtés de 18 entreprises saoudiennes innovantes issues d'un large éventail d'industries et de secteurs, afin de mettre en valeur la croissance et la diversité des petites et moyennes entreprises (PME) du Royaume et de s'appuyer sur ses efforts pour transformer l'économie saoudienne.

Ce rassemblement, qui s'est tenu du 16 au 18 mars à la Porte de Versailles à Paris, en France, a permis à Monsha'at de mettre en lumière sa délégation de 18 marques, permettant à chaque entité de se faire connaître, d'explorer les possibilités de réseautage et de partenariat, et de prendre de l'expansion à l'échelle internationale.

Parmi ces marques, mentionnons Dkhoon, AbdulGhani, Dr's Lounge, Mantorose, Key Café et Yelo. Il y avait également 3days, Al Dakheel Oud, Barn's, Bazil, le i-be innovation and Entrepreneurship Center, Delta Medical Laboratories et Blueage. La délégation de Monsha'at comprenait également des entreprises comme Mamola, Saadeddin Pastry, Richy, Munch Bakery et Kleen.

Sami Al Hussaini, gouverneur de Monsha'at, a déclaré : « Le salon Franchise Expo Paris 2024 est la plateforme parfaite pour mettre en valeur les avancées que nous avons réalisées en tant que destination d'investissement. Nous avons souhaité la bienvenue aux participants à notre pavillon, ce qui nous a permis de mieux faire connaître notre travail et nos initiatives en cours. Nous avons pu ainsi mettre en lumière l'inventivité de 18 grandes marques saoudiennes et les mettre en relation avec un réseau plus vaste de partenaires internationaux. »

Il a ajouté : « La participation à l'exposition cadre parfaitement avec notre stratégie d'engagement international et donne suite à notre participation à différents événements et rassemblements internationaux. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec un plus grand nombre d'entreprises, de franchisés et de franchiseurs de France et du monde entier, car cette perspective mondiale et cet engagement à l'égard d'un partenariat efficace sont essentiels pour exploiter le potentiel économique du Royaume. »

Organisé par Infopro Digital, sous le parrainage du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le salon Franchise Expo Paris attire plus de 30 000 visiteurs du monde entier chaque année.

L'exposition a été lancée pour réunir des marques, des investisseurs, des franchisés et des franchiseurs sous un même toit, afin de réseauter, d'explorer les possibilités de partenariat et de discuter de l'avenir de l'écosystème mondial des franchises.

En présentant diverses industries sur une plateforme mondiale de premier plan, Monsha'at a non seulement mis en lumière la croissance et le potentiel du secteur des PME du Royaume, mais a également aligné ses efforts sur le programme Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Cet engagement stratégique a facilité le réseautage international, en mettant l'accent sur le rôle du Royaume en tant que destination dynamique d'investissement et sur ses efforts visant à favoriser un écosystème de soutien pour les franchises, comme en témoigne la création du centre des franchises de Monsha'at.

Conformément à Vision 2030, la participation de Monsha'at à l'événement étend ses travaux en cours pour permettre aux PME et aux marques de réaliser leur potentiel. Comme l'a souligné Monsha'at dans son rapport trimestriel du quatrième trimestre de 2023, le nombre de PME en Arabie saoudite a augmenté de 3,1 % au quatrième trimestre de 2023, pour s'établir à plus de 1,3 million.

