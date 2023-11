Monsha'at et une sélection des meilleures entreprises émergentes saoudiennes présentent l'avenir de l'entrepreneuriat saoudien à ComeUp Korea 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 9 novembre 2023 /CNW/ -- Monsha'at, l'autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, a participé à l'édition 2023 de ComeUp Korea (la conférence mondiale sur les entreprises émergentes) afin de souligner son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat saoudien et à soutenir l'écosystème des PME du Royaume.

Accompagné d'une délégation d'entreprises émergentes saoudiennes innovantes, Monsha'at a présenté la croissance et le développement des écosystèmes d'entreprises émergentes et de PME d'Arabie saoudite, soulignant le rôle important de Vision 2030 pour permettre aux PME nationales de réaliser leur potentiel.

Organisé par le ministère des PME et des Entreprises émergentes, le Korea Startup Forum et le Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED), ComeUp Korea s'est déroulé du 8 au 10 novembre 2023 dans la ville de Séoul.

Ce rassemblement a réuni des leaders d'opinion, des décideurs et des entrepreneurs du monde entier pour explorer le paysage mondial des PME et son évolution, le thème de la conférence de cette année étant « Nous faisons avancer le monde » (We Move the World). Grâce à cette conférence, Monsha'at a fourni une autre occasion aux entrepreneurs saoudiens d'avoir une présence et de l'exposition à l'échelle mondiale qui, au bout du compte, les prépare à la croissance, et à l'internationalisation, ainsi qu'aux partenariats potentiels avec des investisseurs internationaux.

Sami Al Hussaini, gouverneur de Monsha'at, a déclaré : « La collaboration est essentielle pour surmonter les obstacles à la réussite et libérer le potentiel commercial. ComeUp Korea fournit une plate-forme opportune et des occasions pour les PME et les entrepreneurs de réseauter et de forger des partenariats qui mènent à la prospérité à long terme. Au Monsha'at, nous nous engageons à tirer parti de ces occasions en échangeant avec nos partenaires de Corée et du monde entier, pour propulser la transformation du secteur des PME saoudiennes. »

Il a ajouté : « L'écosystème des entreprises émergentes en Arabie saoudite évolue actuellement à un rythme très rapide et contribue à la réalisation des objectifs de Saudi Vision 2030. Notre participation à des événements tels que ComeUp Korea contribue à faire progresser et accélérer la croissance de nos entreprises émergentes à l'international. ComeUp Korea s'appuie sur les relations de l'Arabie saoudite avec la Corée pour renforcer nos liens commerciaux avec le pays. Après avoir accueilli autant d'entreprises émergentes coréennes au Royaume lors de la dernière édition de Biban23, nous sommes heureux d'avoir pu établir des liens avec un nombre encore plus considérable à ComeUp Korea 2023. Au bout du compte, l'événement rapproche nos nations respectives et encourage la collaboration. »

Lors de sa visite en Corée du Sud, le gouverneur de Monsha'at, Sami Al Hussaini, a rencontré Lee Young, ministre sud-coréen des PME et des Entreprises émergentes. Ils ont discuté des opportunités potentielles, y compris d'une collaboration avec le programme TIPS pour les entreprises technologiques émergentes par l'échange d'expertise et l'harmonisation des activités de l'entreprise. Ils ont également envisagé la participation de la Corée à la World Cup for Entrepreneurship 2024 (coupe mondiale de l'entrepreneuriat) et de sélectionner des entrepreneurs coréens qui pourraient participer à la finale. Les deux dirigeants ont également décrit les mesures qui pourraient être prises pour faire progresser la coopération entre l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, en soulignant la façon dont des entités des deux pays pourraient participer aux expositions et conférences saoudiennes et coréennes.

L'écosystème des entreprises émergentes de l'Arabie saoudite connaît actuellement une période de croissance rapide. Dans le contexte de l'expansion continue de son secteur non pétrolier, le Royaume a atteint l'un des taux de croissance économique les plus élevés au monde l'an dernier et a été reconnu comme l'un des pays les plus performants pour ce qui est de tirer parti des réformes visant à améliorer son environnement commercial. Au deuxième trimestre de 2023, le Royaume était en tête de la région en matière de financement par capital de risque et de levée de capitaux, représentant 42 % du financement de la région du MENA, pour une valeur de 446 millions de dollars.

