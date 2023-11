LISBONNE, Portugal, 17 novembre 2023 /CNW/ - Monsha'at, l'autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, a participé au Web Summit 2023, l'une des conférences les plus importantes au monde en matière de technologie.

Organisé du 13 au 16 novembre 2023 à Lisbonne, au Portugal, cet événement a permis à Monsha'at de mettre en lumière les PME les plus innovantes d'Arabie saoudite. L'autorité a dirigé une délégation d'entreprises émergentes saoudiennes, attirant l'attention sur leurs réussites et leurs contributions à l'économie nationale. En outre, l'événement a fourni une plateforme pour les chefs de file de l'industrie, y compris les décideurs, les chefs d'État et les chefs de la direction et fondateurs d'entreprises dans le domaine de la technologie, pour relever les défis mondiaux.

Sami Al Hussaini, gouverneur de Monsha'at, a déclaré : « 2023 a été une année charnière pour Monsha'at et le secteur des PME saoudiennes, le Royaume comptant plus de 1,2 million d'entreprises émergentes. Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès, nous pouvons en faire davantage. Le lancement de partenariats innovants avec des entreprises et des entités du monde entier est essentiel. C'est ce que nous permettent de faire des événements comme le Web Summit 2023, plongeant certaines de nos entreprises émergentes de pointe dans un environnement dynamique propice à la collaboration, à l'innovation et à la croissance. »

L'écosystème des entreprises émergentes de l'Arabie saoudite connaît actuellement une période de croissance rapide. Dans le contexte de l'expansion continue de son secteur non pétrolier, le Royaume a atteint l'un des taux de croissance économique les plus élevés au monde l'an dernier et a été reconnu comme l'un des pays les plus performants pour ce qui est de tirer parti des réformes visant à améliorer son environnement commercial. Au deuxième trimestre de 2023, le Royaume était en tête de la région en matière de financement par capital de risque et de levée de capitaux, représentant 42 % du financement de la région du MENA, pour une valeur de 446 millions de dollars.

Voici certaines des entreprises émergentes saoudiennes qui ont participé au Web Summit 2023 : Zid, Lendo, Nuqtah, Syarah, Asasat Advanced Systems, Wosul, Kabi, Master Works, resal, WhiteHelmet, Mustadem et Tachyon.

La participation de Monsha'at au Web Summit fait suite à sa récente participation à d'autres conférences de classe mondiale, dont SWITCH Singapour et ComeUp Korea, où l'autorité a aidé à mettre en relation certaines des entreprises émergentes de pointe du Royaume avec les communautés internationales du commerce et de l'investissement.

À propos de Monsha'at :

Monsha'at a été créée en 2016 dans le but de réglementer, de soutenir, de développer et de parrainer le secteur des PME dans le Royaume conformément aux meilleures pratiques mondiales, afin d'augmenter la productivité des PME et leur contribution au PIB.

Pour plus d'informations sur la façon dont Monsha'at soutient l'écosystème des PME en Arabie saoudite, visitez www.monshaat.gov.sa.

