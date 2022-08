« La stratégie est basée sur le principe de la progression contrôlée de croissance, pas à pas, vers l'Est du pays » a mentionné monsieur Mongrain pour qui l'occupation d'une place de choix dans le grand marché canadien, région par région, est le gage d'une progression commerciale équilibrée. L'entreprise est actuellement implantée à Montréal (Mirabel), Ottawa et Vancouver depuis peu, continue d'œuvrer dans de grands chantiers dont ceux, en l'occurrence, d'une dizaine stations du fameux REM en voie de livraison, des nouvelles Maisons des Aîné.e.s de Longueuil, Saint-Jean, du nouveau Centre Mère-Enfant de l'hôpital Fleurimont à Sherbrooke et de son urgence ultra-moderne.

Tabler sur l'innovation et l'écoresponsabilité

Le secteur Innovation de Mongrain s'affaire quotidiennement à trouver de nouveaux procédés et produits qui ajoutent de la valeur à chaque projet tout au long de son cycle de vie.

Ainsi, les produits et procédés inédits de ses ingénieurs passionnés, tel le procédé de protection ignifuge esthétique, mieux connu sous l'appellation IgnifuMongrain, font l'objet de tests à intervalles réguliers dans les laboratoires de l'entreprise.

Dans une perspective de développement durable et d'écoresponsabilité, Mongrain intègre au quotidien d'autres procédés novateurs capables d'engendrer instantanément un impact significatif sur l'empreinte carbone développée par les toitures de grands immeubles locatifs, commerciaux, industriels ou institutionnels et en réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'utilisation d'un système de pose-à-froid mis au point par Mongrain est rapidement devenu synonyme d'optimisation et de toits à faible émission-carbone. « Avec le système de pose-à-froid qui élimine l'utilisation de flammes pour chauffer la matière première, c'est la fin d'une époque maintenant quasi-révolue de ce qu'on appelle communément les toitures torchées » a poursuivi monsieur Mongrain en soulignant que les risques en matière de sécurité et d'incendies dévastateurs sont ainsi réduits à effet nul ou presque.

Le président et chef de la direction a conclu en affirmant que Mongrain, avec ses 100 employés, était fière d'ainsi participer à l'éclosion d'un virage vert concret dans le domaine de la protection de l'enveloppe du bâtiment et de contribuer à l'innovation au jour le jour dans cette industrie porteuse qu'est celle de la construction dans l'Économie du Québec et du Canada.

