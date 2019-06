MoneyGram et Postes Canada lancent un nouveau service de transfert d'argent numérique

Ce nouveau service offre de nouveaux moyens de transférer de l'argent et plus de commodité pour les clients

OTTAWA, Ontario, le 7 juin 2019 /CNW/ - MoneyGram (NASDAQ : MGI), un fournisseur international de services de transfert d'argent innovateurs, a annoncé le lancement d'un nouveau service de transfert d'argent numérique en collaboration avec Postes Canada, qui permet aux clients qui veulent transférer de l'argent de commencer une transaction en ligne et de la terminer à un des bureaux de Postes Canada.

Pour commencer une transaction, il suffit de se rendre à moneygram.ca, de créer un profil, d'entamer la transaction et de choisir l'option « Cash at a Location » (Comptant dans un bureau). Ensuite, les utilisateurs n'ont plus qu'à se rendre dans l'un des 5 200 bureaux de Postes Canada qui offrent les services MoneyGram pour terminer leur transaction. Les clients peuvent utiliser le code à barres fourni, qui contient les détails de leur transaction; c'est encore plus pratique et sécuritaire.

« Nous cherchons constamment à simplifier les transactions pour répondre aux attentes des clients, déclare Grant Lines, directeur général du financement à MoneyGram. En collaborant avec Postes Canada, nous pouvons offrir plus de choix aux clients pour qu'ils puissent envoyer de l'argent comme ils le veulent et quand ils le veulent, partout dans notre réseau fiable et sécuritaire. »

« Nous sommes ravis d'être le partenaire exclusif de MoneyGram dans cette initiative, ajoute John Reis, directeur général de la vente au détail à Postes Canada. Notre système de transfert d'argent repose sur notre conviction que la possibilité d'envoyer de l'argent de façon fiable doit être aussi inclusive que possible. Et maintenant, avec MoneyGram, nous pouvons améliorer notre offre de services numériques de transfert d'argent, pour qu'ils soient aussi pratiques que possible pour nos clients. »

À propos de MoneyGram International Inc.

MoneyGram est un leader mondial de services de transfert d'argent et de paiement multicanaux et innovants, qui permet aux gens d'envoyer facilement de l'argent à leurs proches de façon sécuritaire et abordable dans plus de 200 pays et territoires.

La plateforme novatrice de MoneyGram tire partie de ses réseaux numérique et physique de premier ordre, de sa plateforme de règlement financier mondiale, de son infrastructure basée sur l'infonuagique avec API intégrées et de son incomparable programme de conformité des plus perfectionnés en matière de protection des consommateurs.

Vous trouverez plus d'information à moneygram.com.

À propos de Postes Canada

Postes Canada, le no 1 des colis au pays, livre près de deux colis sur trois provenant des commandes en ligne des consommateurs canadiens. Elle dessert 16,2 millions d'adresses, exploite le plus grand réseau de vente au détail du pays et offre des services fiables et abordables qui incluent des options de ramassage et de retour pratiques pour les consommateurs en ligne. Ensemble, Postes Canada, Les Investissements Purolator Ltée et le Groupe SCI inc. proposent des solutions intégrées novatrices aux cybercommerçants en tirant parti des atouts et du savoir-faire du Groupe d'entreprises de Postes Canada.

Plus de renseignements :

MoneyGram International, Inc.

Noelle Whittington

Tel: 214-979-1402

Email: media@moneygram.com

Relations avec les médias de Postes Canada :

Tel: 613-734-8888

media@canadapost.ca

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg

SOURCE MoneyGram

Related Links

www.moneygram.com