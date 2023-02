MONDOU REMET 100 000 $ AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT MONDOU MONDON AU PROFIT DU CHUV

Cette campagne organisée par l'entreprise familiale 100 % québécoise visait l'acquisition de nouveaux équipements pour former les vétérinaires de demain, dont un tout nouveau scanner

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que Mondou a remis une somme de 100 000 $ au Centre hospitalier universitaire vétérinaire au terme de la toute première édition de sa campagne Mondou Mondon au profit du CHUV. Le dévoilement de ces résultats et la remise du chèque ont eu lieu la semaine dernière au terme d'un cocktail et événement de vente d'échantillons. La totalité des profits récoltés lors de cette soirée a servi à bonifier le montant final pour cette campagne. S'étant déroulée du 1er décembre 2022 au 16 janvier 2023, cette nouvelle campagne de financement avait pour objectif d'amasser des fonds qui serviront à l'acquisition de nouveaux équipements de pointe, qui seront utilisés par les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal durant leur parcours.

« Nous tenons à remercier chaleureusement notre équipe de bénévoles, nos fidèles clients et nos employés dévoués pour cet élan de générosité qui nous permet de soutenir la mission si essentielle du CHUV. Grâce à leur solidarité, les futurs vétérinaires auront accès à un nouveau scanner à la fine pointe de la technologie qui les aidera à diagnostiquer et soigner nos animaux. S'ajoutant à nos traditionnelles campagnes annuelles Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA et Mondou Mondon au profit des refuges, cette initiative s'inscrit dans l'objectif de notre entreprise familiale implantée au Québec depuis plus de 80 ans de redonner à la communauté et de veiller au bien-être animal sous toutes ses formes », mentionne Vanessa Fracheboud, vice-présidente du Groupe Legault, unité d'affaires Mondou.

Afin de contribuer à cette nouvelle cause, le public était convié à donner de différentes façons, dans les 81 magasins Mondou du Québec ou en ligne au Mondou.com. La clientèle pouvait se procurer l'un des produits François Lambert, soit du popcorn à l'érable ou de la barbe à papa à l'érable. Il était également possible de faire des dons à la caisse, en magasin, ou d'échanger ses points Câlins pour participer à cette campagne d'une durée de sept semaines. Notons que 100 % des profits ont été remis à la fondation du CHUV.

DES DONS QUI SERVIRONT À FORMER CEUX QUI PRENNENT SOIN DES ANIMAUX ET DE LEUR SANTÉ !

Situé à Saint-Hyacinthe, le CHUV offre une expertise clinique, des soins et une expérience client de première qualité, centrés sur le bien-être et la santé des animaux. Au sein d'une faculté d'enseignement et de recherche vétérinaire, il constitue une plateforme unique de formation et d'avancement des savoirs pour les médecins vétérinaires et les spécialistes. Reconnu pour la qualité de ses soins et de son service à la clientèle, le CHUV est un centre de référence et un chef de file en santé animale sur le plan québécois et canadien ainsi qu'au sein de la francophonie internationale.

Le CHUV reçoit en moyenne plus de 25 000 patients par année (animaux domestiques, de ferme, exotiques et provenant des zoos ainsi que chevaux et oiseaux de proie) grâce à une équipe multidisciplinaire composée de 75 enseignants, 108 employés, 27 internes et 18 résidents. Parmi les services offerts sur place, mentionnons la chirurgie, l'imagerie médicale, la médecine interne, la dentisterie, la dermatologie, la médecine sportive, la reproduction, l'ophtalmologie, la neurologie et la stérilisation des animaux de compagnie.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

En plus de Mondou Mondon au profit du CHUV, Mondou organise depuis huit ans sa campagne annuelle de financement Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA (qui a permis de récolter plus de 3 millions de dollars en dons depuis 2015) ainsi que Mondou Mondon au profit des refuges (qui a permis de recueillir près d'un million de dollars depuis cinq ans).

Croyant profondément à l'adoption responsable, l'entreprise familiale 100 % québécoise a également instauré des Zones adoption pour chats provenant de refuges dans quatre de ses magasins depuis 2019, en plus d'avoir toujours refusé de vendre des animaux dans ses magasins.

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 81, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

